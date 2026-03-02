Home
Fumaça é vista na vizinhança da Embaixada dos Estados Unidos no Kuwait

O Irã tem realizado ataques contra alvos americanos nos países do Oriente Médio, em retaliação à ofensiva realizada no sábado, em parceria com o Israel, que matou o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei

Publicado em 2 de março de 2026 às 10:03

Fumaça sobe da área ao redor da Embaixada dos EUA após um ataque, em meio ao conflito entre EUA e Israel com o Irã, em Bayan, Kuwait
Fumaça sobe da área ao redor da Embaixada dos EUA após um ataque, em meio ao conflito entre EUA e Israel com o Irã, em Bayan, Kuwait Crédito: Reuters

Uma testemunha relatou à Associated Press ter visto fumaça na vizinhança da Embaixada dos Estados Unidos no Kuwait nesta segunda-feira, 2. Pouco antes, a representação havia advertido os americanos que vivem no país a não irem para o local. A testemunha, no entanto, não soube precisar se a Embaixada sofreu algum ataque.

O Irã tem realizado ataques contra alvos americanos nos países do Oriente Médio, em retaliação à ofensiva realizada no sábado, em parceria com o Israel, que matou o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei

