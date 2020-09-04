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Discurso

Trump: bolsas caíram por realização e porque 'alguém disse algo estúpido'

A declaração foi vista como uma referência ao diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 09:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 09:24
Donald Trump
Donald Trump disse que o recuo desta quinta (3) foi fruto da realização de lucros Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira,(3), que o mercado acionário do país continua em trajetória positiva, apesar da forte queda registrada. Durante discurso a partidários em Latrobe, Pensilvânia, um dos Estados cruciais para a disputa eleitoral, Trump disse que o recuo desta quinta foi fruto da realização de lucros e comentou que também "alguém disse algo estúpido".
A declaração foi vista como uma referência ao diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci. Mais cedo, Fauci disse que uma vacina para Covid-19 pronta já em outubro seria algo "concebível", mas não considerou isso provável, sugerindo que meses posteriores seriam mais factíveis. Trump tem insistido que é possível conseguir uma vacina com segurança o mais rápido possível.
Durante seu discurso, Trump reivindicou seu legado no primeiro mandato, afirmando que a economia americana tinha grande momento, até o choque da pandemia. Agora, ele diz que a recuperação do país está em um "super V", muito acentuada.
Ele disse que mostra postura firme com a China, o que seu rival, o democrata Joe Biden, não teria. Também atribuiu a "radicais" aceitos pelo Partido Democrata protestos violentos recentes e disse que a oposição iria elevar impostos e destruir a economia e empregos.

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