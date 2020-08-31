Trump 'está encorajado' com queda de hospitalizações, diz porta-voz

A porta-voz da Casa Branca voltou a defender a estratégia do governo americano para enfrentar o problema. Crédito: Pexels/Creative Commons

Porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany afirmou nesta segunda-feira (31), que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sente-se "encorajado" com o fato de que o número de mortes e hospitalizações pela Covid-19 tem recuado no país. Durante entrevista coletiva, ela voltou a defender a estratégia do governo americano para enfrentar o problema.

Questionada sobre a possibilidade de venda de operações do TikTok nos EUA, a porta-voz disse que não iria comentar o assunto, por se tratar de uma negociação em andamento. Há relatos na imprensa americana que o negócio poderia ser anunciado amanhã, mas novas restrições à exportação de tecnologia da China poderiam complicar a operação.