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Covid-19

Trump 'está encorajado' com queda de hospitalizações, diz porta-voz

Durante entrevista coletiva, a porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany voltou a defender a estratégia do governo americano para enfrentar a doença

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 15:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 15:50
Casa Branca
A porta-voz da Casa Branca voltou a defender a estratégia do governo americano para enfrentar o problema. Crédito: Pexels/Creative Commons
Porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany afirmou nesta segunda-feira (31), que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sente-se "encorajado" com o fato de que o número de mortes e hospitalizações pela Covid-19 tem recuado no país. Durante entrevista coletiva, ela voltou a defender a estratégia do governo americano para enfrentar o problema.
Questionada sobre a possibilidade de venda de operações do TikTok nos EUA, a porta-voz disse que não iria comentar o assunto, por se tratar de uma negociação em andamento. Há relatos na imprensa americana que o negócio poderia ser anunciado amanhã, mas novas restrições à exportação de tecnologia da China poderiam complicar a operação.
McEnany também confirmou que Trump pretende ir nesta terça-feira a Kenosha, Wisconsin, cidade que tem sido alvo de protestos nos últimos dias, após um homem negro, Jacob Blake, ter sido baleado várias vezes pelas costas por um policial branco. Ao ser perguntada se o presidente pretendia visitar a família de Blake, a porta-voz disse que o cronograma não estava fechado, mas que já se sabia que Trump deve visitar autoridades de segurança locais.

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