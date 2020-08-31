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Restrições

Nos EUA, Casa Branca diz que irá atrás de outros aplicativos chineses

Além do Tik Tok, o aplicativo WeChat está na mira por autoridades acreditarem que dados pessoais são compartilhados com Pequim

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 14:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 14:44
Aplicativo TikTok
Decretos podem levar ao banimento do uso dos aplicativos chineses nos EUA a partir da segunda metade de setembro. Crédito: Divulgação
O assessor de Comércio da Casa Branca, Peter Navarro, disse que o governo dos EUA "irá atrás" de outros aplicativos chineses, além do TikTok e do WeChat.
"E fundamental que esse país não use aplicativos feitos na China, ou que possam pegar nossos dados e irem para servidores na China", afirmou Navarro em entrevista transmitida hoje pela Fox Business, acrescentando que os dados podem ser usados para "vigiar, monitorar e rastrear" cidadãos.
Segundo Navarro, a China está tentando "adquirir tecnologia e influência ao redor do mundo" e que, por isso, os EUA vêm mirando o TikTok e o WeChat.
No último dia 6, o presidente Donald Trump assinou decretos que podem levar ao banimento do uso dos aplicativos chineses nos EUA a partir da segunda metade de setembro.

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