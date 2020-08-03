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Negociações

Trump diz não se importar que Microsoft compre TikTok, mas coloca prazo

No final de semana, a Microsoft confirmou que negocia a compra da operação do TikTok nos EUA com a ByteDance, companhia chinesa que controla o aplicativo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 15:13

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 15:13

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Shealah Craighead/Official White House Photo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse não se importar que a gigante tecnológica Microsoft ou outra empresa americana compre a operação do aplicativo chinês TikTok no país, mas estabeleceu um prazo de até 15 de setembro para que o negócio seja fechado. Caso contrário, o TikTok estará "fora do mercado", afirmou Trump, durante uma reunião com trabalhadores do setor de tecnologia.
No final de semana, a Microsoft confirmou que negocia a compra da operação do TikTok nos EUA com a ByteDance, companhia chinesa que é controladora do aplicativo.
O líder da Casa Branca disse, no entanto, que o governo americano deverá ser beneficiado. "O Tesouro terá que receber muito dinheiro de qualquer acordo pelo TikTok", declarou, sem dar mais detalhes.
Trump voltou a chamar a covid-19 de vírus chinês e repetiu que a China deveria ter impedido a disseminação da doença.

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