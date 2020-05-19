Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump ameaça cortar financiamento dos EUA à OMS permanentemente
Corte de verba

Trump ameaça cortar financiamento dos EUA à OMS permanentemente

Trump anunciou no dia 14 de abril que estava orientando o governo americano a interromper o financiamento do país para a OMS
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 11:20

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 11:20

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Andrea Hanks/Official White House Photo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou cortar permanentemente a verba enviada à Organização Mundial da Saúde (OMS) e disse que os EUA podem "reconsiderar" sua condição de membro da entidade. Ele publicou em sua conta no Twitter uma carta ao diretor-geral da organização, Tedros Adhanom, na qual afirma que investigação do governo americano confirmou a "alarmante falta de independência entre OMS e China".
Na mensagem, Trump afirma que se a OMS "não se comprometer com melhoras substanciais nos próximos 30 dias, eu tornarei o congelamento do financiamento dos Estados Unidos à OMC permanente e reconsiderarei nossa filiação à organização".
Trump anunciou no dia 14 de abril que estava orientando o governo americano a interromper o financiamento do país para a OMS. "Interromperemos o financiamento enquanto uma revisão é conduzida", disse ele na ocasião, acusando a entidade de ser "sinocentrista".

Veja Também

Trump diz tomar hidroxicloroquina mesmo sem eficácia comprovada

Em tensão com os EUA, China se defende em abertura da assembleia da OMS

Vírus reproduz clima de Guerra Fria entre China e EUA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados