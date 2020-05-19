Trump diz tomar hidroxicloroquina mesmo sem eficácia comprovada

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump faz campanha pela droga há tempos, mas havia parado de falar da cloroquina depois que estudos desacreditaram o medicamento como tratamento para a Covid-19 Crédito: Andrea Hanks/Official White House Photo

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (18) que está tomando hidroxicloroquina, medicamento usado no tratamento contra malária, como prevenção contra o coronavírus

Não há evidência científica de que o remédio tenha eficácia no tratamento de Covid-19 nem que sirva como barreira contra a infecção pelo vírus.

"Tenho tomado [o medicamento] desde a última semana e meia. Uma pílula por dia", afirmou Trump a repórteres. O presidente americano diz que não apresentou efeitos colaterais ao uso.

O presidente americano disse que também está tomando uma dose única de azitromicina, um antibiótico destinado a prevenir infecções, além de zinco.

"Tudo o que posso dizer é que até agora parece que estou bem."

Trump, de 73 anos, fez a declaração durante uma entrevista coletiva sobre o impacto do vírus, que contou com a presença de executivos de restaurantes.

O presidente americano, que realiza testes diários para detectar a presença do vírus, disse que havia perguntado ao médico da Casa Branca se poderia tomar o medicamento, e ele teria respondido: "Bom, se você quiser".?

PROBLEMAS CARDÍACOS

O líder tem promovido a droga como uma possível forma de tratamento para a Covid-19, mas estudos mostraram que o medicamento não era eficaz e poderia causar problemas cardíacos em pacientes com coronavírus.

No fim de março, Trump anunciou que seu governo havia acabado com a burocracia para expandir o teste de possíveis tratamentos para Covid-19, incluindo a cloroquina e a hidroxicloroquina.

Nos EUA, a cloroquina e a hidroxicloroquina custam de US$ 7 (R$ 35) a US$ 20 (R$ 200) e, de acordo com o jornal Financial Times, somente um laboratório no país fabrica a droga.

TRUMP JÁ SUGERIU INJEÇÕES DE DESINFETANTE

O presidente americano já sugeriu que injeções de desinfetante poderiam servir para o tratamento da Covid-19 --algo fortemente desaconselhado pela comunidade médica.

Durante entrevista coletiva na Casa Branca, no fim de abril, Trump disse que, ao ver que "o desinfetante derruba o coronavírus em um minuto", "pode existir uma maneira de fazer algo desse tipo por dentro, com uma injeção, ou quase como uma limpeza".

"Será preciso ver com os médicos, mas soa interessante para mim", afirmou.

O presidente americano também fez alusão a supostos tratamentos para o coronavírus com radiação ultravioleta, novamente sem corroboração científica. Talvez seja possível, talvez não seja. Eu não sou médico."