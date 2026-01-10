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Pessoas desaparecidas

Total de mortos por avalanche de lixo nas Filipinas sobe para 4

O incidente aconteceu na tarde da última quinta (7). A avalanche de lixo foi sobre dois prédios baixos da instalação de gerenciamento de resíduos do aterro

Publicado em 10 de Janeiro de 2026 às 09:18

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

10 jan 2026 às 09:18
Filipinas
Montanha de lixo desabou e matou filipinos; pessoas estão desaparecidas Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Subiu para quatro o total de mortos após um deslizamento de uma montanha lixo em um aterro sanitário em Cebu, nas Filipinas. O número foi atualizado neste sábado, 10, pelas autoridades locais. Ao menos 34 pessoas seguem desaparecidas e 13 foram resgatadas com vida.
Segundo as equipes de resgate que trabalham no local, sinais de vida foram identificados em áreas específicas; ainda hoje eles devem intensificar as buscas.
O incidente aconteceu na tarde da última quinta-feira, 7. A avalanche de lixo foi sobre dois prédios baixos da instalação de gerenciamento de resíduos do aterro.
Policiais, bombeiros e equipes de resposta a desastres correm contra o tempo para encontrar mais sobreviventes entre os escombros de telhados, barras de ferro e montes de lixo e detritos inflamáveis.
Segundo o prefeito da cidade, um guindaste de capacidade de carga de 50 toneladas está a caminho da cidade para auxiliar no processo de resgate das vítimas. Um vazamento de acetileno, um gás instável e inflamável, restringiu a quantidade de socorristas na área de buscas.
Ainda não há informações sobre o que pode ter provocado o desabamento.

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