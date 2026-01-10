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Vaticano negociou asilo de Maduro na Rússia antes de operação dos EUA, diz jornal

De acordo com o veículo, a conversa ocorreu na véspera de Natal, quando o religioso convocou Brian Burch, embaixador dos EUA na Santa Sé, para obter detalhes dos planos dos EUA na Venezuela

Publicado em 10 de Janeiro de 2026 às 11:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jan 2026 às 11:59
O poderoso entorno de Maduro na Venezuela
Segundo um jornal norte-americano, o Vaticano negociou asilo para Nicolás Maduro na Rússia Crédito: BBC
O cardeal italiano Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, procurou representantes americanos na Santa Sé no final do ano passado para tentar mediar um asilo para o ditador Nicolás Maduro na Rússia, diz o jornal The Washington Post.
De acordo com o veículo, a conversa ocorreu na véspera de Natal, quando o religioso convocou Brian Burch, embaixador dos EUA na Santa Sé, para obter detalhes dos planos dos Estados Unidos na Venezuela.
Embora confirme negociações no período natalino, o Vaticano afirmou ao jornal que é "decepcionante que partes de uma conversa confidencial tenham sido divulgadas sem refletir com precisão o conteúdo". O Departamento de Estado americano não comentou, assim como o porta-voz do Kremlin.
O Washington Post atribui a informação a documentos governamentais e entrevistas com quase 20 pessoas, que teriam pedido anonimato para discutir assuntos sensíveis.
Durante a conversa com Burch na Cidade do Vaticano, Parolin teria perguntado se os EUA realmente buscavam uma mudança de regime e insistido em uma saída pacífica admitindo, porém, que Maduro precisava sair do poder.
Ele teria dito, então, que a Rússia estava pronta para receber o ditador e pedido paciência aos americanos para evitar instabilidade e derramamento de sangue no país da América Latina. O cardeal, que já atuou como embaixador do Vaticano em Caracas, tem um interesse especial na Venezuela.
O documento sobre a reunião, diz o Washington Post, afirma que Parolin citou o que descreveu como um rumor: a Venezuela havia se tornado uma "peça fundamental" nas negociações entre Moscou e Kiev e a Rússia "abriria mão da Venezuela se estivesse satisfeita com a situação na Ucrânia".
O cardeal se referia à mudança na correlação de forças no mundo após o início da Guerra da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Segundo analistas consultados pelo jornal, a Rússia, ocupada com o conflito no país vizinho, diminuiu seu apoio à Venezuela nos últimos anos, e a suposta oferta de asilo a Maduro teria sido uma forma garantir um acordo favorável sobre a Ucrânia.
Parolin teria dito ainda que Maduro parecia estar disposto a renunciar após as eleições de 2024, nas quais foi declarado vencedor sem apresentar as provas exigidas pela lei venezuelana. Na época, ele teria sido convencido a permanecer no poder por seu ministro do Interior, Diosdado Cabello, face da repressão do regime.
O cardeal disse estar "muito, muito, muito perplexo com a falta de clareza dos planos finais dos EUA na Venezuela", segundo os documentos, e pediu que Washington desse um prazo para a saída de Maduro e garantias à sua família.
Dias depois, porém, os EUA bombardearam cidades venezuelanas, incluindo Caracas, e capturaram o líder e sua esposa, Cilia Flores. Ambos estão agora em Nova York para serem julgados pela justiça americana por acusações de narcoterrorismo.
De acordo com o jornal, Maduro pode ter recusado o asilo devido às restrições financeiras na Rússia. Acredita-se que o ditador tenha dinheiro em paraísos fiscais provenientes do comércio de ouro venezuelano, e ele não teria acesso a essas reservas na Rússia.
Segundo na hierarquia do papa, Parolin liderou nas casas de apostas para ser o novo líder da Igreja Católica após a morte de Francisco, no ano passado. Ele era descrito como forte candidato por sua experiência diplomática e por não se comprometer ser aberto a continuar o caminho de reformas iniciado pelo argentino.

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