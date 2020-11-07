Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Seis países relataram casos de Covid-19 em criação de visons, diz OMS
Detectado

Seis países relataram casos de Covid-19 em criação de visons, diz OMS

Desde junho de 2020, 214 pessoas foram infectadas por variantes do coronavírus associadas a visons, 12 dos quais pela nova variante, identificada em 5 de novembro

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 17:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2020 às 17:33
Seis países relataram casos de coronavírus em visons
Seis países relataram casos de coronavírus em visons Crédito: Derek Naulls/ Pixabay
Ao menos seis países relataram casos de coronavírus em visons criados para produção de pele, afirmou neste sábado (7) a Organização Mundial da Saúde (OMS): Dinamarca, Itália, Espanha, Holanda, Suécia e Estados Unidos.
Na quarta, a Dinamarca anunciou que iria abater os mais de 17 milhões de animais criados no país, depois de detectar uma nova variante do coronavírus Sars-Cov-2 que poderia prejudicar a eficácia de futuras vacinas contra a Covid-19.
Desde junho de 2020, 214 pessoas foram infectadas por variantes do coronavírus associadas a visons, 12 dos quais pela nova variante, identificada em 5 de novembro. Os contaminados pela nova variante tinham idades entre 7 e 79 anos, e 8 deles tinham vínculo com a criação de visons, segundo a OMS.
Apesar de estudos preliminares mostrarem que a mutação, chamada de "cluster 5", pode afetar a eficácia de uma futura vacina, a OMS diz no comunicado que são necessários mais estudos específicos para entender o impacto da nova cepa, inclusive em relação aos imunizantes.

Veja Também

Testes de Covid-19 devem ter papel maior nas viagens, diz OMS

Segundo a OMS, as medidas tomadas pelas autoridades dinamarquesas limitarão a propagação de variantes do Sars-Cov-2 associadas ao vison, principalmente a da nova variante, que agora será submetida a vários estudos.
"Continua sendo uma preocupação quando qualquer vírus animal se espalha para a população humana, ou quando uma população animal pode contribuir para amplificar e espalhar um vírus que afeta humanos", afirmou a OMS.
O Sars-CoV-2 foi identificado pela primeira vez em humanos em dezembro de 2019 e já infectou mais de 48 milhões de pessoas até esta sexta (6), causando mais de 1,2 milhão de mortes em todo o mundo.
A origem do vírus e o hospedeiro anterior, do qual ele passou ao homem, ainda não são conhecidos, embora se acredite que o patógeno esteja ancestralmente ligado aos morcegos, afirma a OMS.

Veja Também

Por imunizante, governadores buscam alinhar-se à OMS

As evidências disponíveis sugerem que o vírus é predominantemente transmitido entre pessoas, mas animais que estiveram em contato com humanos infectados, como visons, cães, gatos domésticos, leões e tigres, tiveram resultados positivos para Sars-Cov-2.
Os visons, segundo a entidade, foram infectados por pessoas contaminadas e atuam como reservatórios de coronavírus, passando o vírus entre eles, o que aumenta o risco de contaminação dos humanos.
Desde o começo da pandemia, países que produzem pele de vison já haviam anunciado que proibiriam a criação, como a Polônia e a Holanda. Milhões de visons holandeses foram mortos depois de um surto em 70 fazendas, e o país anunciou que encerraria a produção até março do ano que vem.
No comunicado, a OMS aconselha todos os países a aumentar a vigilância para Covid-19 em locais onde possa haver reservatórios animais, incluindo as fazendas de visons.
A organização também recomenda fortalecer as medidas de biossegurança, com medidas de prevenção e controle de infecções para trabalhadores de locais de criação ou abate de animais.

Veja Também

Portugal aprova novo estado de emergência para conter avanço da Covid-19

EUA ultrapassam 120 mil casos de Covid-19 em um único dia, novo recorde

Reino Unido inicia revisão acelerada da vacina de Oxford contra Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Brasil x EUA, na final das Olímpiadas de 2024
Seleção feminina de futebol recebe EUA para dois amistosos no Brasil
Gatilho da bomba de gasolina
Governo deve aumentar mistura do etanol na gasolina em maio
Corrida Track&Fielde
Maior circuito de corrida da América Latina movimenta Vitória com esporte e música

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados