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Portugal aprova novo estado de emergência para conter avanço da Covid-19

O novo estado de emergência aprovado pelo Parlamento nesta sexta-feira (6) abrirá caminho para medidas compulsórias, como restrições à circulação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 19:28

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 19:28

Em Portugal, antes que o governo decretasse quarentena, cidadãos já haviam esvaziado as ruas
Em Portugal, antes que o governo decretasse quarentena, cidadãos já haviam esvaziado as ruas Crédito: Câmara Municipal de Lisboa
O Parlamento de Portugal aprovou um novo estado de emergência para combater a disseminação do novo coronavírus, que vem pressionando o sistema de saúde. A medida entrará em vigor na próxima segunda-feira (9).
O estado de emergência inicial, que pela lei portuguesa se limita a 15 dias, mas pode ser prorrogado indefinidamente por períodos quinzenais, foi declarado em março e durou seis semanas. Ele restringiu a circulação de pessoas e levou milhares de negócios a suspender as atividades.
No último sábado (30), o governo adotou medidas como o dever civil -- uma recomendação, e não uma regra -- para ficar em casa 3 e sair apenas para trabalhar, estudar e fazer compras, em 121 municípios, incluindo a capital, Lisboa, e a cidade do Porto.
O novo estado de emergência aprovado pelo Parlamento nesta sexta-feira (6) abrirá caminho para medidas compulsórias, como restrições à circulação, mas somente se e quando necessário.
O primeiro-ministro António Costa disse à rádio Antena 1 que o estado de emergência não provocará grandes mudanças nas medidas já em vigor. Segundo Costa, a medida dará ao governo a certeza legal para adotar restrições se for preciso.
Neste sábado (7), o governo realizará uma reunião emergencial para debater possíveis restrições adicionais.
Portugal, que tem pouco mais de 10 milhões de habitantes, registrou um número comparativamente baixo de casos (166.900) e de mortes ( 2.792), mas chegou hoje a 5.550 casos, a cifra diária mais alta desde o início da pandemia. A realização de exames também cresceu.

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Há um total de 2.425 pessoas hospitalizadas, 340 em unidades de tratamento intensivo -- mais do que no pico de 27 de abril.

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