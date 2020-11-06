EUA ultrapassam 120 mil casos de Covid-19 em um único dia, novo recorde

Foram 121.888 casos do novo coronavírus, um aumento de 18,5% em relação ao dia anterior, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins

Já o total de hospitalizados chega a 53.322, número que não se via desde o início de agosto. No sul e no meio-oeste do país, os hospitais estão se aproximando da capacidade máxima. As mortes pela doença nos EUA superaram 1.200 na quinta, patamar que não se alcançava desde meados de setembro. No acumulado, os óbitos por Covid-19 no país se aproximam de 235 mil.