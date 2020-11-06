Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • EUA ultrapassam 120 mil casos de Covid-19 em um único dia, novo recorde
Coronavírus

EUA ultrapassam 120 mil casos de Covid-19 em um único dia, novo recorde

Com a última atualização, o total de infectados por Covid-19 nos EUA desde o começo da pandemia ultrapassa 9,6 milhões de pessoas

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 12:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 12:12
Coronavírus - Covid19
Foram 121.888 casos do novo coronavírus, um aumento de 18,5% em relação ao dia anterior, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins Crédito: Frank Pfeiffer/Pixabay
Os Estados Unidos registraram mais de 120 mil novos casos de infecção pelo novo coronavírus nesta quinta-feira (5), estabelecendo novo recorde. Foram 121.888 casos, um aumento de 18,5% em relação ao dia anterior, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. Apenas nesta semana, o país já registrou três recordes diários. Com a última atualização, o total de infectados por Covid-19 nos EUA desde o começo da pandemia ultrapassa 9,6 milhões de pessoas.
Já o total de hospitalizados chega a 53.322, número que não se via desde o início de agosto. No sul e no meio-oeste do país, os hospitais estão se aproximando da capacidade máxima. As mortes pela doença nos EUA superaram 1.200 na quinta, patamar que não se alcançava desde meados de setembro. No acumulado, os óbitos por Covid-19 no país se aproximam de 235 mil. 

Veja Também

Em comícios finais, Trump e Biden reafirmam posições opostas na crise da Covid

Reino Unido inicia revisão acelerada da vacina de Oxford contra Covid-19

Portugal decreta novo lockdown com aumento de casos da Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados