Polícia resgata 47 gatos que moravam em carro nos EUA

De acordo com a investigadora, o proprietário já vivia "há algum tempo" no carro com os animais. Apesar do calor – as temperaturas atingiram os 32ºC na semana – e das condições insalubres, os animais foram resgatados apenas com pequenos problemas médicos.

Os gatos variam de menos de um ano até mais de 12 anos de idade. Todos serão esterilizados e disponibilizados para adoção, disseram as autoridades. O proprietário, que não foi identificado, já havia desistido de 14 dos gatos que moravam no carro, levados por uma ONG local.