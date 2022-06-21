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Levados para abrigo

Polícia resgata 47 gatos que moravam em carro nos EUA

Dono não tinha onde morar e não quis deixar os animais para trás; resgate aconteceu na última quinta-feira (16) no Estado de Minnesota

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 17:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jun 2022 às 17:25
Gatos viviam dentro de um carro com o dono; animais foram resgatados na última semana nos EUA
Gatos viviam dentro de um carro com o dono; animais foram resgatados na última semana nos EUA Crédito: Reprodução Facebook | Animal Humane Society
Policiais resgataram, nos Estados Unidos, 47 gatos que estavam vivendo dentro de um carro com o dono, que recentemente ficou sem ter onde morar e não quis deixar os animais para trás. Os gatos foram encontrados na última quinta-feira (16) e levados para um abrigo.
Segundo o jornal Washington Post, o caso aconteceu na cidade de Harris, em Minnesota. Ashley Pudas, investigadora da Animal Humane Society, disse que "infelizmente, com o calor, o dono reconheceu estar além do que era capaz (de fazer) neste momento. E ele nos deixou ajudá-los".
De acordo com a investigadora, o proprietário já vivia "há algum tempo" no carro com os animais. Apesar do calor – as temperaturas atingiram os 32ºC na semana – e das condições insalubres, os animais foram resgatados apenas com pequenos problemas médicos.
Os gatos variam de menos de um ano até mais de 12 anos de idade. Todos serão esterilizados e disponibilizados para adoção, disseram as autoridades. O proprietário, que não foi identificado, já havia desistido de 14 dos gatos que moravam no carro, levados por uma ONG local.

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