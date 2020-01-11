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Eleições

Pequim reitera oposição à independência de Taiwan após vitória de Tsai

Atual presidente de taiwanesa foi reeleita neste sábado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2020 às 18:39

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 18:39

Tsai Ing-wen venceu as eleições presidenciais em Taiwan Crédito: Instagram
Pouco após a confirmação de que a atual presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, 63 anos, venceu as eleições presidenciais realizadas neste sábado (11) e assumirá um segundo mandato, o governo da China voltou a se opor às manifestações pró-independência da ilha.
Opomo-nos veementemente a qualquer forma de independência de Taiwan, disse o porta-voz do gabinete de Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado da China, Ma Xiaoguang, num breve comunicado divulgado pela imprensa estatal chinesa.
Ma lembrou que o governo chinês continuará estimulando a "reunificação pacífica" entre Taiwan e a China, por meio da aplicação do princípio um país, dois sistemas - o mesmo que já vigora em Hong Kong e Macau, territórios que já estiveram sob administração inglesa e portuguesa, respectivamente, e que, hoje, são regiões administrativas especiais consideradas partes do território chinês, mas com relativa autonomia em várias áreas de governo.
O porta-voz chinês disse também que a China está "disposta a trabalhar" com os "compatriotas de Taiwan para promover o desenvolvimento pacífico das relações" entre China e Taiwan, mas sem abrir mão da proposta de "reunificação pacífica da pátria mãe", negando a possibilidade de uma Taiwan independente.

REELEIÇÃO

Tsai Ing-wen derrotou dois adversários: Han Kuo-yu, o principal candidato da oposição, que concorria pelo Partido Nacionalista, e James Soong (conservador e favorável a Pequim) do pequeno Partido Primeiro o Povo.
Desde que Tsai assumiu seu primeiro mandato presidencial, em 2016, as relações entre Taipé e Pequim vem se deteriorando. A reeleição de Tsai sinaliza a forte oposição dos eleitores da ilha às reivindicações da China sobre aquele território.
No seu discurso, depois da vitória nas eleições, Tsai disse que espera que Pequim possa "interpretar o sinal" dado pelos resultados eleitorais. Segundo ela, os taiwaneses não aceitam as "ameaças" do governo chinês.
Taiwan mostrou ao mundo o quanto amamos o nosso modo de vida, livre e democrático, bem como a nossa nação, disse a presidenta reeleita.
Tsai Ing-wen derrotou dois adversários: Han Kuo-yu, o principal candidato da oposição, que concorria pelo Partido Nacionalista, e James Soong (conservador e favorável a Pequim) do pequeno Partido Primeiro o Povo.
Com informações da Agência Brasil

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