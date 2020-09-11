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Declaração

Papa Francisco diz que prazer sexual 'vem diretamente de Deus'

Comentário faz parte de uma série de entrevistas realizadas para o livro 'Terra Futura: conversas com o papa Francisco sobre ecologia integral', de Carlo Petrini

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 10:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 10:16
Papa Francisco realiza celebração diante da imensa praça vazia de São Pedro, no Vaticano, nesta sexta-feira, 27.
Papa Francisco classifica os os prazeres culinário e sexual como algo simplesmente divino Crédito: Vaticano
Em entrevista para um livro publicado na quarta-feira (9), na Itália, o Papa Francisco classificou os prazeres culinário e sexual como algo simplesmente divino. Além disso, acrescentou que o prazer sexual vem de Deus, e os cristãos devem aproveitá-lo. Assim como comida boa. As informações foram divulgadas pelo jornal Metrópoles.
O livro "Terra Futura: conversas com o papa Francisco sobre ecologia integral", de Carlo Petrini, registra diversas entrevistas realizadas com a santidade. Dentre as declarações, o papa afirma que a Igreja Católica condenou os prazeres desumanos, grosseiros, vulgares, mas, por outro lado, sempre aceitou os prazeres humanos, sóbrios, morais.
Ainda sobre o prazer, o religioso considera que "vem diretamente de Deus, não é católico, nem cristão, nem nada parecido, é simplesmente divino. Por outro lado, ele critica o que define ser uma "moralidade abençoada", isto é, uma rejeição da noção de prazer.
O prazer de comer serve para manter uma boa saúde, da mesma forma que o prazer sexual serve para embelezar o amor e garantir a continuidade da espécie. O prazer de comer e o prazer sexual vêm de Deus, afirma o religioso.
Embora a obra já tenha gerado grande repercussão, ainda não há previsão de ser traduzida para o português e ser lançada no Brasil.

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