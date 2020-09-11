Papa Francisco diz que prazer sexual 'vem diretamente de Deus'

Papa Francisco classifica os os prazeres culinário e sexual como algo simplesmente divino Crédito: Vaticano

Em entrevista para um livro publicado na quarta-feira (9), na Itália, o Papa Francisco classificou os prazeres culinário e sexual como algo simplesmente divino. Além disso, acrescentou que o prazer sexual vem de Deus, e os cristãos devem aproveitá-lo. Assim como comida boa. As informações foram divulgadas pelo jornal Metrópoles.

O livro "Terra Futura: conversas com o papa Francisco sobre ecologia integral", de Carlo Petrini, registra diversas entrevistas realizadas com a santidade. Dentre as declarações, o papa afirma que a Igreja Católica condenou os prazeres desumanos, grosseiros, vulgares, mas, por outro lado, sempre aceitou os prazeres humanos, sóbrios, morais.

Ainda sobre o prazer, o religioso considera que "vem diretamente de Deus, não é católico, nem cristão, nem nada parecido, é simplesmente divino. Por outro lado, ele critica o que define ser uma "moralidade abençoada", isto é, uma rejeição da noção de prazer.

O prazer de comer serve para manter uma boa saúde, da mesma forma que o prazer sexual serve para embelezar o amor e garantir a continuidade da espécie. O prazer de comer e o prazer sexual vêm de Deus, afirma o religioso.