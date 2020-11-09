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Coronavírus

Mundo ultrapassa 50 milhões de casos de Covid-19, diz universidade Johns Hopkins

Os Estados Unidos continuam na liderança global, com 9,96 milhões de contaminações. Na sequência, vem a Índia com 8,55 milhões de casos, seguida pelo Brasil, com 5,66 milhões de infecções confirmadas

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 11:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 11:37
Coronavírus - Covid19
Coronavírus: As mortes em decorrência da doença no mundo chegam a 1.256.254 Crédito: Gerd Altmann/Pixabay
O número total de casos de novo coronavírus no mundo ultrapassou, no domingo (8), a marca dos 50 milhões, de acordo com dados compilados pela universidade americana Johns Hopkins. Às 3h25 desta segunda-feira (9), a plataforma da universidade contabilizava 50.402.558 infectados pela Covid-19, somando os casos de todos os países afetados pela doença. Os Estados Unidos continuam na liderança global, com 9,96 milhões de contaminações.
Na sequência, vem a Índia com 8,55 milhões de casos, seguida pelo Brasil, com 5,66 milhões de infecções confirmadas. A quarta posição é ocupada pela França, com mais de 1,83 milhão de contaminações. Logo atrás, aparece a Rússia com 1,76 milhão de casos.
As mortes em decorrência da doença no mundo chegam a 1.256.254, segundo a plataforma da universidade norte-americana. O maior número de vítimas fatais está nos Estados Unidos com 237,6 mil óbitos, seguidos pelo Brasil com 162,4 mil mortes.

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