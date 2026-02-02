Home
Mulher tira selfie com leopardo segundos antes de ter rosto mordido na China

Segundo a imprensa local, o estado de saúde dela era estável; tudo aconteceu após a mulher ignorar um aviso oficial das autoridades

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:45

Selfie foi registrada antes do leopardo atacar a jovem chinesa
Selfie foi resgitrada antes do leopardo atacar a jovem chinesa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher tirou uma selfie com um leopardo-das-neves, no Geoparque Global da Unesco de Keketuohai, em Funyun, na China, e acabou sofrendo uma mordida no rosto. Segundo a imprensa local, o estado de saúde dela era estável. Tudo aconteceu após a mulher ignorar um aviso oficial das autoridades emitido na véspera para que as pessoas não saíssem do carro nem se aproximasse do bicho. Mas ela resolveu ficar a três metros do felino para tirar uma selfie.

Segundo a Fox News, a mulher ficou imobilizada por um tempo pelo bicho até que um instrutor de esqui usou seu material para afastar o animal. Vídeos mostram o momento. Testemunhas disseram que o capacete que ela usava foi fundamental para salvar a sua vida e evitar danos irreversíveis. As autoridades disseram que a chinesa sobreviveu por milagre.

