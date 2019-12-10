Mulher atirando com fuzil em vídeo não é Greta Thunberg, mas sueca de 31 anos

Em mensagem ao Comprova, ela comentou ser mais velha que Greta, que tem apenas 16 anos. Aparentemente nós somos parecidas, mas sou 15 anos mais velha, disse.

No LinkedIn, Emmy se apresenta como engenheira em uma empresa em Estocolmo, na Suécia. O vídeo original foi encontrado por meio da busca reversa dos frames através da ferramenta InVid.

A gravação publicada originalmente por Emmy tem 18 segundos e, ao final, é possível vê-la se levantando, momento em que se pode constatar que não se trata de Greta Thunberg. Os vídeos viralizados com a atribuição enganosa, por sua vez, têm somente 11 segundos, excluindo a parte em que ela se levanta.