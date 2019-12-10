Mulher atirando com fuzil em vídeo não é Greta Thunberg, mas sueca de 31 anos

O vídeo de uma mulher atirando com um fuzil usado para prática esportiva está sendo compartilhado como se mostrasse a ativista sueca Greta Thunberg. Apesar das semelhanças, a gravação na verdade mostra uma mulher chamada Emmy, que também é da Suécia e confirmou ao Comprova
ser a pessoa que aparece no vídeo.
Em mensagem ao Comprova, ela comentou ser mais velha que Greta, que tem apenas 16 anos. Aparentemente nós somos parecidas, mas sou 15 anos mais velha, disse.
No LinkedIn, Emmy se apresenta como engenheira em uma empresa em Estocolmo, na Suécia. O vídeo original foi encontrado por meio da busca reversa dos frames através da ferramenta InVid.
A gravação publicada originalmente por Emmy tem 18 segundos e, ao final, é possível vê-la se levantando, momento em que se pode constatar que não se trata de Greta Thunberg. Os vídeos viralizados com a atribuição enganosa, por sua vez, têm somente 11 segundos, excluindo a parte em que ela se levanta.
Emmy fez outras postagens em sua conta no Twitter em que aparecem armas. No dia 20 de novembro, ela postou uma foto
que mostra o mesmo fuzil que aparece no vídeo sobre um sofá, ao lado de um gato e de um livro intitulado Como falar com seu gato sobre segurança de armas. A legenda da foto, que aparece num tuíte fixado, é Assumi minha responsabilidade como proprietária de animais e armas.
A mesma arma já tinha aparecido em outra postagem do dia 16 de novembro, quando ela publicou uma foto
de diversas armas com a legenda Difícil pegar a arma errada quando você tem o AR-15 mais bonito do norte da Europa. O mesmo fuzil rosa e azul que aparece no vídeo viralizado é mostrado no canto direito da foto.
Em setembro, Greta já havia feito algo parecido
após declarações do presidente dos EUA, Donald Trump. Na ocasião, a adolescente participava da Cúpula de Ação Climática da ONU e pediu que líderes globais tomassem medidas urgente contra o aquecimento global.
Em setembro, Greta foi alvo de outros boatos
que foram investigados pelo Comprova. Na ocasião, ela havia discursado na Cúpula de Ação Climática da ONU e chegou a ser atacada pelo filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro.