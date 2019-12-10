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Passando a Limpo

Mulher atirando com fuzil em vídeo não é Greta Thunberg, mas sueca de 31 anos

Imagens foram compartilhadas como se fossem da ativista sueca, que tem feito alertas sobre as mudanças climáticas. Comprova verificou porém que vídeo mostra engenheira, também da Suécia, e que é 15 anos mais velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 20:59

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 20:59

Imagens foram compartilhadas como se fossem da ativista Greta Thunberg, que tem feito alertas sobre as mudanças climáticas Crédito: Comprova
O vídeo de uma mulher atirando com um fuzil usado para prática esportiva está sendo compartilhado como se mostrasse a ativista sueca Greta Thunberg. Apesar das semelhanças, a gravação na verdade mostra uma mulher chamada Emmy, que também é da Suécia e confirmou ao Comprova ser a pessoa que aparece no vídeo.
As informações foram checadas pelo projeto Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa do Brasil para combater desinformações relacionadas a políticas públicas do governo federal. Participaram das etapas de checagem e de avaliação da verificação jornalistas de Estadão, Correio da Bahia, AFP, TV Band, A Gazeta, SBT, Folha de S. Paulo e O Povo.
Emmy compartilhou a gravação em sua conta no Twitter no dia 7 de dezembro. Ela também publicou um segundo vídeo da mesma ocasião, filmado de outro ângulo, em que ficam mais claras as diferenças em relação a Greta. Nos comentários, ela chega a brincar com a semelhança com a ativista sueca.

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Em mensagem ao Comprova, ela comentou ser mais velha que Greta, que tem apenas 16 anos. Aparentemente nós somos parecidas, mas sou 15 anos mais velha, disse. 
Emmy contou que o vídeo foi feito durante um treinamento de tiro. Ela disse ter achado engraçada a repercussão de seu tuíte. Espero que as pessoas realmente não pensem que sou ela. Não quero causar nenhum mal a Greta, acho ela muito legal, afirmou. A sueca também tuitou brincando com o fato de ter virado meme no Brasil.
No LinkedIn, Emmy se apresenta como engenheira em uma empresa em Estocolmo, na Suécia. O vídeo original foi encontrado por meio da busca reversa dos frames através da ferramenta InVid.

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A gravação publicada originalmente por Emmy tem 18 segundos e, ao final, é possível vê-la se levantando, momento em que se pode constatar que não se trata de Greta Thunberg. Os vídeos viralizados com a atribuição enganosa, por sua vez, têm somente 11 segundos, excluindo a parte em que ela se levanta.
Emmy fez outras postagens em sua conta no Twitter em que aparecem armas. No dia 20 de novembro, ela postou uma foto que mostra o mesmo fuzil que aparece no vídeo sobre um sofá, ao lado de um gato e de um livro intitulado Como falar com seu gato sobre segurança de armas. A legenda da foto, que aparece num tuíte fixado, é Assumi minha responsabilidade como proprietária de animais e armas.
A mesma arma já tinha aparecido em outra postagem do dia 16 de novembro, quando ela publicou uma foto de diversas armas com a legenda Difícil pegar a arma errada quando você tem o AR-15 mais bonito do norte da Europa. O mesmo fuzil rosa e azul que aparece no vídeo viralizado é mostrado no canto direito da foto.

CONTEXTO

Greta voltou a ficar sob os holofotes nesta quarta (10), quando o presidente brasileiro Jair Bolsonaro a chamou de pirralha depois que a ativista comentou declarações sobre o assassinato de dois indígenas da etnia Guajajara no Maranhão no último sábado (7). 
Ela mudou a descrição do seu perfil no Twitter para pirralha após as declarações  e o termo ficou nos Trending Topics do Brasil da rede social no dia.
Em setembro, Greta já havia feito algo parecido após declarações do presidente dos EUA, Donald Trump. Na ocasião, a adolescente participava da Cúpula de Ação Climática da ONU e pediu que líderes globais tomassem medidas urgente contra o aquecimento global.

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Trump havia iniciado a retirada dos EUA do acordo mundial para a redução na emissão de gases efeito estufa e ironizou Greta dizendo que ela parecia uma garota jovem e muito feliz que espera um futuro brilhante e maravilhoso. Ela então trocou a descrição do seu perfil no Twitter e adicionou a fala do presidente norte-americano.
Em setembro, Greta foi alvo de outros boatos que foram investigados pelo Comprova. Na ocasião, ela havia discursado na Cúpula de Ação Climática da ONU e chegou a ser atacada pelo filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro.

Projeto Comprova

O Comprova é um projeto integrado por 24 veículos de imprensa do Brasil que, através da coalização, busca descobrir, investigar e explicar rumores, conteúdo forjado, táticas de manipulação e desinformações relacionadas a políticas públicas do governo federal. Envie sua pergunta ou denúncia de boato pelo WhatsApp (11) 97795-0022.

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