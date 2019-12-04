É falsa montagem que diz que Casagrande reajustou próprio salário em 16,5%

Uma montagem que atribui ao colunista Vitor Vogas, de A Gazeta, a informação de que o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), reajustou o próprio salário em 16,5% em votação secreta é falsa.
A imagem, que circula nas redes sociais nesta quarta-feira (4), não corresponde a nenhuma publicação realizada por A Gazeta. Na montagem, consta o nome do governador com a grafia errada, Casasgrande.
A informação correta, esta sim publicada pelo colunista em A Gazeta, é de que um projeto foi apresentado, na terça-feira (3), para elevar o salário do governador, da vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) e de todos os secretários de Estado em 3,5% a partir deste mês.
Nesta quarta-feira foi aprovado o regime de urgência para votação da proposta, que é de autoria do novo líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Eustáquio de Freitas (PSB), e da deputada Janete de Sá (PMN).
O percentual do reajuste é o mesmo definido por Casagrande para todo o funcionalismo do Executivo estadual, a partir da mesma data, em projeto enviado por ele mesmo que também já tramita na Assembleia Legislativa. Os efeitos da lei, após aprovada pelos deputados, serão retroativos a 1º de dezembro.