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É falsa montagem que diz que Casagrande reajustou próprio salário em 16,5%

A imagem, que circula nas redes sociais nesta quarta-feira, não corresponde a nenhuma publicação realizada por A Gazeta. A informação correta é de que tramita um projeto para reajustar o salário do governador em 3,5%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 16:52

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 16:52

Título em destaque na imagem não foi publicado em A Gazeta. Montagem que circula nas redes sociais é falsa Crédito: Montagem
Uma montagem que atribui ao colunista Vitor Vogas, de A Gazeta, a informação de que o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), reajustou o próprio salário em 16,5% em votação secreta é falsa.
A imagem, que circula nas redes sociais nesta quarta-feira (4), não corresponde a nenhuma publicação realizada por A Gazeta. Na montagem, consta o nome do governador com a grafia errada, Casasgrande.
A informação correta, esta sim publicada pelo colunista em A Gazeta, é de que um projeto foi apresentado, na terça-feira (3), para elevar o salário do governador, da vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) e de todos os secretários de Estado em 3,5% a partir deste mês.
Nesta quarta-feira foi aprovado o regime de urgência para votação da proposta, que é de autoria do novo líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Eustáquio de Freitas (PSB), e da deputada Janete de Sá (PMN).
O percentual do reajuste é o mesmo definido por Casagrande para todo o funcionalismo do Executivo estadual, a partir da mesma data, em projeto enviado por ele mesmo que também já tramita na Assembleia Legislativa. Os efeitos da lei, após aprovada pelos deputados, serão retroativos a 1º de dezembro.

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