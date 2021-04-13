  Moderna diz que vacina é 95% eficaz em casos graves após 6 meses da 2ª dose
Moderna diz que vacina é 95% eficaz em casos graves após 6 meses da 2ª dose

Segundo o estudo publicado pela farmacêutica americana na New England Journal of Medicine, a eficácia geral do imunizante depois de meio ano ficou em 90%

Agência Estado

Agência aprova o uso da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Moderna
Em uma atualização sobre sua vacina, a Moderna também disse que já entregou aproximadamente 132 milhões de doses globalmente. Crédito: Reuters/Folhapress
A Moderna anunciou nesta terça-feira (13), que sua vacina contra a Covid-19 é 95% eficaz em casos graves da doença seis meses após a aplicação da segunda dose. Segundo o estudo publicado pela farmacêutica americana na New England Journal of Medicine, a eficácia geral do imunizante depois de meio ano ficou em 90%.
Em uma atualização sobre sua vacina, a Moderna também disse que já entregou aproximadamente 132 milhões de doses globalmente. "A equipe da Moderna continua a fazer progressos importantes com nossa vacina contra a covid-19", afirmou o CEO da companhia, Stéphane Bancel. "Estamos ansiosos para ter os dados clínicos de nossas candidatas de reforço específicas para variantes do coronavírus, bem como dados clínicos do estudo de fase 2/3 de nossa vacina para covid-19 em adolescentes", acrescentou.
Segundo Bancel, os dados pré-clínicos das vacinas contra as variantes do coronavírus que estão em desenvolvimento "dão confiança" de que é possível conter as novas cepas "de forma proativa". "A Moderna fará quantas atualizações forem necessárias em nossa vacina para Covid-19 até que a pandemia esteja sob controle", prometeu o executivo.

Veja Também

Pfizer diz que entregará 10% mais doses de vacina do que o previsto nos EUA

Com vacinação rápida, US$ 9 trilhões serão agregados a PIB global, diz FMI

Compra de vacinas pelo setor privado contraria a saúde pública, diz Opas

Recomendado para você

Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias

