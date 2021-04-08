Com vacinação rápida, US$ 9 trilhões serão agregados a PIB global, diz FMI

Em evento do FMI, a diretora-gerente afirmou que, neste contexto, serão criados US$ 1 trilhão em receitas com impostos. Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacou nesta quinta-feira (08), que, com vacinação mais rápida, US$ 9 trilhões poderão ser agregados ao Produto Interno Bruto (PIB) global até 2025, sendo 60% em países emergentes e 40% em economias avançadas. Em evento do FMI, ela afirmou que, neste contexto, serão criados US$ 1 trilhão em receitas com impostos.

Kristalina Georgieva disse ainda que, embora a economia mundial tenha perspectiva favorável de recuperação em 2021 - principalmente em EUA e China, economias que deverão atingir, no fim do ano, níveis de atividade pré-pandemia -, ainda é preciso observar as mutações do coronavírus e as dificuldades de vacinação.

Segundo a diretora-gerente, a proposta de elevar o financiamento do FMI em US$ 650 bilhões ajudará na recuperação da economia de muitos países, especialmente aqueles em condições mais vulneráveis devido ao choque provocado pela pandemia.