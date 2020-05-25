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Pandemia

Japão retira emergência por coronavírus em Tóquio e outras áreas

O Japão conseguiu evitar os grandes surtos da doença que EUA e Europa têm registrado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 08:31

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 08:31

Homem de máscara no Japão
Homem de máscara no Japão Crédito: Jusdevoyage/ Unsplash
O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, retirou nesta segunda-feira (25) o estado de emergência que havia sido declarado em função da pandemia de coronavírus em Tóquio e em quatro outras áreas, pondo fim à imposição de restrições no território nacional.
Especialistas de uma equipe formada pelo governo aprovaram o fim da emergência em Tóquio e nas áreas vizinhas de Kanagawa, Chiba e Saitama, assim como em Hokkaido, ao norte. Essas regiões continuavam sob emergência, depois de os bloqueios terem sido removidos na maior parte do Japão em meados deste mês.
Com cerca de 16,6 mil infecções por coronavírus e 850 mortes, o Japão conseguiu evitar os grandes surtos da doença que EUA e Europa têm registrado, apesar de suas restrições mais leves. 

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