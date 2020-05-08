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Acordo

EUA e China prometem ampliar cooperação, diz agência estatal chinesa

Ambos prometeram melhorar a cooperação nos âmbitos da saúde pública e da economia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 07:30

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 07:30

Bandeira da China
Bandeira da China Crédito: Pixabay
Negociadores comerciais da China e dos Estados Unidos conversaram por telefone nesta sexta-feira (8), prometendo criar condições favoráveis para a fase 1 do acordo comercial entre os países, afirmou a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.
O vice-primeiro-ministro da China, Liu He, conversou com o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, e com o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, na manhã desta sexta-feira (8) (horário de Pequim), segundo a Xinhua.
Os dois lados prometeram melhorar a cooperação nos âmbitos da saúde pública e da economia, e também criar condições favoráveis para que os países implementem o acordo comercial assinado em janeiro. Também foi acordado que os dois lados manterão comunicação próxima, disse a Xinhua, sem dar mais detalhes.
A ligação veio após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar "terminar" com o acordo se a China não comprasse bens e serviços dos EUA como prometido. 

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