Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Estados Unidos registram 2.495 mortos por Covid-19 nas últimas 24h
Pandemia

Estados Unidos registram 2.495 mortos por Covid-19 nas últimas 24h

Com o novo número, o país norte-americano chega a contagem de 73.297 mortos por causa do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 19:02

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 19:02

Bandeira dos Estados Unidos
O país continua o local com mais casos e com mais mortes pela Covid-19 Crédito: Pixabay
O Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos confirmou nesta quinta-feira, 7, que mais 2 495 pessoas perderam suas vidas em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas. Com o novo número, os Estados Unidos chegaram a 73.297 mortos por causa do novo coronavírus.
Os novos casos entre ontem, 6, e hoje foram 25.253, o que elevou o total de infecções por coronavírus para 1.219.066 nos Estados Unidos, que continua sendo o país com mais casos e com mais mortes pela Covid-19.
De acordo com compilação de dados feita pela Universidade Johns Hopkins, 3,8 milhões de pessoas já foram infectadas pelo coronavírus em todo o mundo, das quais 268 mil acabaram falecendo.

Veja Também

Covid-19 avança no Reino Unido; Itália vê taxa de novos óbitos diminuir

Não podemos manter país parado durante anos, temos de reabrir economia, diz Trump

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados