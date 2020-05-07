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Estádios Europeus

Holanda decide que jogo com torcida só volta se houver vacina contra Covid-19

A decisão foi divulgada pelo ministro da saúde do país europeu, Hugo de Jonge, caso a previsão para retomar atividades esportivas em setembro se concretize
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 17:42

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 17:42

Estádios vazios
Estádios vazios Crédito: Pixabay
Primeira das grandes ligas da Europa a encerrar seus torneios de futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, a Holanda não terá público nos estádios até que exista uma vacina contra a Covid-19.
A decisão foi divulgada pelo ministro da saúde do país, Hugo de Jonge, e publicada pelo Sky Sports.
Jonge disse que, caso a previsão do governo para retomar atividades esportivas em setembro se concretize, os jogos serão realizados com portões fechados -e isto não deve ser alterado tão cedo.
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"Ainda não podemos mencionar uma data para a última etapa, as aglomerações. Isso é realmente possível apenas se houver uma vacina e ninguém sabe quanto tempo levará. Esperamos, é claro, em breve, mas um ano ou mais é uma perspectiva mais realista", afirmou ele em comunicado ao parlamento.
No país europeu, os clubes há dias fazem treinos físicos em pequenos grupos de atletas, todos eles usando luvas.
A Holanda, de acordo com a universidade Johns Hopkins, registra até o momento mais de 41 mil casos de coronavírus, com 5.221 mortes em decorrência de Covid-19.

Impacto Financeiro 

A Real Associação de Futebol dos Países Baixos (KNVB) reagiu imediatamente às declarações de Jonge.
De acordo com o jornal As, a organização disse em comunicado que a decisão é "prematura" e que causou uma "surpresa total" entre o ramo do futebol.
"Ficaríamos horrorizados se você não pudesse jogar com público por tanto tempo. Além disso, seria um baque financeiro muito sério para a indústria", aponta o texto.

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