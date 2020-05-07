Holanda decide que jogo com torcida só volta se houver vacina contra Covid-19

Estádios vazios Crédito: Pixabay

Primeira das grandes ligas da Europa a encerrar seus torneios de futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, a Holanda não terá público nos estádios até que exista uma vacina contra a Covid-19.

A decisão foi divulgada pelo ministro da saúde do país, Hugo de Jonge, e publicada pelo Sky Sports.

Jonge disse que, caso a previsão do governo para retomar atividades esportivas em setembro se concretize, os jogos serão realizados com portões fechados -e isto não deve ser alterado tão cedo.

"Ainda não podemos mencionar uma data para a última etapa, as aglomerações. Isso é realmente possível apenas se houver uma vacina e ninguém sabe quanto tempo levará. Esperamos, é claro, em breve, mas um ano ou mais é uma perspectiva mais realista", afirmou ele em comunicado ao parlamento.

No país europeu, os clubes há dias fazem treinos físicos em pequenos grupos de atletas, todos eles usando luvas.

A Holanda, de acordo com a universidade Johns Hopkins, registra até o momento mais de 41 mil casos de coronavírus, com 5.221 mortes em decorrência de Covid-19.

Impacto Financeiro

A Real Associação de Futebol dos Países Baixos (KNVB) reagiu imediatamente às declarações de Jonge.

De acordo com o jornal As, a organização disse em comunicado que a decisão é "prematura" e que causou uma "surpresa total" entre o ramo do futebol.