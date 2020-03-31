Coronavírus: França tem mais mortes que China; NY supera Hubei em casos

Coronavírus - Covid19 Crédito: Fusion Medical Animation on Unsplash

A França tornou-se nesta terça-feira (31) mais um país a superar a China em número de mortes em decorrência da Covid-19. Segundo o governo francês, o país registrou 499 mortes em 24 horas e chegou a 3.523 óbitos. Segundo a Universidade Johns Hopkins, 3.309 pessoas já morreram na China por causa da doença causada pelo novo coronavírus. O crescimento de casos na França também foi recorde hoje: mais 7.578, com 52.128 infectados no total.

Os dados da plataforma desenvolvida pela universidade americana informam ainda que os Estados Unidos também superaram a China em óbitos (seriam 3.606 mortes), mas os dados divulgados hoje pelo Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) informam que 2.860 pessoas morreram nos EUA.

Ainda nos EUA, o Estado de Nova York superou a província chinesa de Hubei como região com maior número de casos de infecções pelo coronavírus no mundo. Enquanto Hubei tem hoje 67.801 casos, o Estado americano já confirmou 75.795, de acordo com o governador Andrew Cuomo. De ontem, 30, para hoje, Nova York confirmou 9.298 novas pessoas infectadas, sendo uma delas o irmão do governador e âncora da CNN americana, Christopher Cuomo.

Na Itália, outras 831 pessoas morreram por causa da covid-19. O número elevou para 12.428 o total de mortos no país. O número de infectados subiu em 4.053 nas últimas 24 horas, com um total de 105.792 infectados desde o início do surto. As informações são da Defesa Civil italiana.

O Ministério da Saúde da Espanha atualizou o número de mortos no país para 8.189, um crescimento de 849 vítimas fatais em relação ao que foi divulgado ontem. Os infectados são 94.417.