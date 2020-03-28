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Coronavírus

90% das vítimas fatais por Covid-19 tinham acima de 60 anos, diz Ministério

O Ministério de Saúde divulgou neste sábado, 28, o perfil dos óbitos por Covid-19, transmitido pelo novo coronavírus

Publicado em 28 de Março de 2020 às 17:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 17:13
Ministro de Estado da Saúde, Luiz Henrique Mandetta durante Videoconferência com Governadores do Centro-Oeste.
Ministro de Estado da Saúde, Luiz Henrique Mandetta durante Videoconferência com Governadores do Centro-Oeste. Crédito: Marcos Correa/PR
O Ministério de Saúde divulgou neste sábado, 28, o perfil dos óbitos por Covid-19, transmitido pelo novo coronavírus. Segundo os dados, 90% das vítimas fatais tinham acima de 60 anos Ainda, 84% apresentaram pelo menos um fator de risco. Entre eles, cardiopatia, diabetes e pneumopatia.
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Até o momento 61,4% das pessoas que vieram a óbito foram homens, 62 casos. Já mulheres representam 38,6%, com 39 casos. O maior número de óbitos foram registrados na última quinta-feira, 26, quando 14 pessoas morreram.
Até as 15h deste sábado, 28, quando os dados apresentados foram fechados, 15.140 pessoas estavam hospitalizadas por conta da Covid-19. Deste, 569 foram confirmados com a doença.

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