90% das vítimas fatais por Covid-19 tinham acima de 60 anos, diz Ministério

Ministro de Estado da Saúde, Luiz Henrique Mandetta durante Videoconferência com Governadores do Centro-Oeste. Crédito: Marcos Correa/PR

O Ministério de Saúde divulgou neste sábado, 28, o perfil dos óbitos por Covid-19, transmitido pelo novo coronavírus. Segundo os dados, 90% das vítimas fatais tinham acima de 60 anos Ainda, 84% apresentaram pelo menos um fator de risco. Entre eles, cardiopatia, diabetes e pneumopatia.

Até o momento 61,4% das pessoas que vieram a óbito foram homens, 62 casos. Já mulheres representam 38,6%, com 39 casos. O maior número de óbitos foram registrados na última quinta-feira, 26, quando 14 pessoas morreram.