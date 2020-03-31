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Coronavírus no Brasil

Estado do Rio de Janeiro tem mais cinco mortes por coronavírus

O estado já contabiliza 23 mortos, além de existirem ainda 49 óbitos cuja causa está sendo investigada

Publicado em 31 de Março de 2020 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 18:29
Dos casos confirmados, 586 são na capital, 57 em Niterói, 12 em Volta Redonda, 9 em São Gonçalo e 7 em Nova Iguaçu Crédito: Mohamed Hassan/Pixabay
O Estado do Rio de Janeiro registrou cinco mortes por coronavírus entre a tarde de segunda-feira (30) e a desta terça-feira (31), segundo informou a secretaria estadual de Saúde. Agora são 23 mortos, além de existirem ainda 49 mortes cuja causa está sendo investigada. São 708 casos confirmados.
Na cidade do Rio de Janeiro morreram 16 pessoas; em Niterói, um homem; em Petrópolis, um homem; em Volta Redonda, um homem; em Miguel Pereira, uma mulher; e em Rio Bonito, uma mulher. O local de moradia de dois mortos não foi esclarecido pela secretaria estadual de Saúde.
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Dos casos confirmados, 586 são na capital, 57 em Niterói, 12 em Volta Redonda, 9 em São Gonçalo e 7 em Nova Iguaçu, e os demais em outros municípios.
Dentre os Estados do Brasil, São Paulo é quem registra o maior número de mortes relacionadas ao coronavírus, 136, e também de casos confirmador, 2.339. Ao todo no Brasil são 201 mortes e 5 717 casos confirmados da covid-19, de acordo com dados atualizados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira.

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