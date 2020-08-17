Com hospitais lotados, Líbano estuda impor duas semanas de 'lockdown'

Imagem mostra a destruição causada por duas fortes explosões que atingiram a região portuária de Beirute, no Líbano. Crédito: HASSAN AMMAR/ AP / ESTADÃO CONTEÚDO

O sistema de saúde do Líbano está "à beira do abismo", afirmou, nesta segunda-feira (17), o ministro da Saúde, Hamad Hassan.

Segundo ele, os hospitais estão saturados com a chegada de pacientes com Covid-19, que se somam às consequências da megaexplosão que devastou mais da metade da capital libanesa, Beirute.

"Declaramos hoje um estado de alerta geral e precisamos de uma decisão corajosa para fechar o país por duas semanas", disse o ministro.

Para Hassan, "o perigo real é a disseminação [do coronavírus] dentro da sociedade", já que os leitos de UTI em hospitais públicos e privados estão lotados.

"Todos devem estar em alerta máximo e tomar as mais rígidas medidas de prevenção", disse o ministro. "Estamos enfrentando um verdadeiro desafio e os números registrados no último período são chocantes."