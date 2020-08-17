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"Alerta"

Com hospitais lotados, Líbano estuda impor duas semanas de 'lockdown'

Segundo o ministro da Saúde do país, os hospitais estão saturados com a chegada de pacientes com Covid-19, que se somam às consequências da megaexplosão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 14:23

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 14:23

Imagem desta quarta-feira, 05, mostra a destruição causada por duas fortes explosões que atingiram a região portuária de Beirute, no Líbano.
Imagem mostra a destruição causada por duas fortes explosões que atingiram a região portuária de Beirute, no Líbano. Crédito: HASSAN AMMAR/ AP / ESTADÃO CONTEÚDO
O sistema de saúde do Líbano está "à beira do abismo", afirmou, nesta segunda-feira (17), o ministro da Saúde, Hamad Hassan.
Segundo ele, os hospitais estão saturados com a chegada de pacientes com Covid-19, que se somam às consequências da megaexplosão que devastou mais da metade da capital libanesa, Beirute.
"Declaramos hoje um estado de alerta geral e precisamos de uma decisão corajosa para fechar o país por duas semanas", disse o ministro.
Para Hassan, "o perigo real é a disseminação [do coronavírus] dentro da sociedade", já que os leitos de UTI em hospitais públicos e privados estão lotados.
"Todos devem estar em alerta máximo e tomar as mais rígidas medidas de prevenção", disse o ministro. "Estamos enfrentando um verdadeiro desafio e os números registrados no último período são chocantes."
Neste domingo (16), o país registrou um recorde de 439 novos casos e seis mortes em um período de 24 horas. Com isso, o Líbano chegou a um total de 8.881 casos e 103 mortes por Covid-19, de acordo com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins.

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