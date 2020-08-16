Para evitar novo lockdown, França tenta tornar uso de máscara mais amplo

Mulher correndo com máscara de proteção facial Crédito: Freepik

Após a França ter registrado sua maior alta diária em infecções desde maio, o governo está tomando iniciativa para uso mais amplo de máscaras e de medidas protetivas para trabalhadores que se deslocam entre localidades e os que atuam em abatedouros. Ainda assim, o país pretende reabrir as escolas dentro de duas semanas, e o Ministério do Trabalho apontou que o governo está determinado a evitar novo lockdown nacional, que afetaria a recuperação econômica e ameaçaria empregos.

O avanço da média diária de casos na França levou o governo do Reino Unido a determinar que turistas britânicos em férias no país ao sul teriam de passar por uma quarentena de 14 dias se não regressassem logo, o que resultou em uma corrida por passagens aéreas e tíquetes para o Eurostar, o trem que passa sob o Canal da Mancha, neste fim de semana.

No sábado (15), a França reportou 3.310 novas infecções, com a taxa de crescimento de testes positivos agora a 2,6% - por dois meses, os novos casos registrados no país haviam caído, mas voltaram a subir, desde julho, com as mortes superando 30,4 mil desde o início da pandemia. A retomada no números de casos no país é atribuída em parte ao relaxamento de medidas de distanciamento social, com número crescente de pessoas viajando pelo país para reuniões familiares ou para desfrutar das férias de verão.