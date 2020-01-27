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Epidemia

China estende feriado para tentar conter propagação do coronavírus

Mais de 30 mil pessoas que tiveram contato com pacientes infectados estão em observação na China, segundo o governo

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 11:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 11:23
Até o momento, surto de coronavírus já deixou 81 pessoas mortas Crédito: Foto: Pixabay
A China ampliou a duração do feriado do ano-novo lunar em três dias, para que as pessoas evitem, ou ao menos adiem, viagens de retorno para casa. O objetivo é tentar conter o surto de coronavírus, que já deixou 81 mortos e tinha 2.744 casos confirmados no domingo (26).

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Dezenas de milhões de chineses viajaram para suas cidades natais ou fizeram turismo durante o feriado, que começou na sexta-feira, 24, e acabaria na quinta-feira, 30. Agora, o país seguirá parado até o domingo, 2. A reabertura das escolas após as festividades foram suspensas por tempo indeterminado.
Mais de 30 mil pessoas que tiveram contato com pacientes infectados estão em observação na China, segundo o governo. Também há registros da doença nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na França e em diversos países asiáticos.

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O presidente chinês, Xi Jinping, qualificou a situação como grave e disse que o governo está fazendo esforços para restringir viagens e aglomerações, enquanto despacha equipes médicas para Wuhan, a cidade onde o surto começou.

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