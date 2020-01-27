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Itamaraty busca família com suspeita de coronavírus

O Ministério das Relações Exteriores confirmou neste domingo (26) que uma família com sintomas respiratórios semelhantes aos da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 09:12

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 09:12

Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em Brasília Crédito: Reprodução/Divulgação
A Embaixada do Brasil nas Filipinas, localizada em Manila, tenta contato com uma família de brasileiros suspeitos de infecção pelo coronavírus. O Ministério das Relações Exteriores confirmou neste domingo (26), notícias veiculadas na imprensa local sobre uma família com sintomas respiratórios semelhantes aos da doença.
A família esteve em Wuhan, na China, epicentro do surto de coronavírus. Segundo o Itamaraty, um casal e o filho de 10 anos foram isolados em um hospital de Palawan, a cerca de 800 km de Manila. A família teve material coletado para análise.

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A imprensa local noticiou que os brasileiros procuraram atendimento médico na sexta-feira (24). A criança apresenta febre e problemas para respirar, e o pai tem a garganta inflamada.
O ministro da Comissão Nacional de Saúde da China, Ma Xiaowei, disse que a capacidade de transmissão do coronavírus está se fortalecendo e o número de infecções pode continuar aumentando. A doença matou 80 pessoas na China, onde há 2.744 infectados. Ele afirmou que o conhecimento sobre o novo vírus "ainda é limitado".
Neste domingo, os Estados Unidos confirmaram o terceiro caso da doença. O país está organizando um voo para retirar americanos de Wuhan. Além da China e das regiões autônomas de Hong Kong, Macau e Taiwan, há casos confirmados em outros 12 países: Arábia Saudita, Austrália, Canadá, Cingapura, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Japão, Malásia, Nepal, Tailândia e Vietnã. 

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