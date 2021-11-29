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Covid-19

Casal que esteve em voo com casos da ômicron foge de quarentena e é preso

Um espanhol e uma portuguesa foram presos quando já estavam dentro de um avião, no aeroporto Schiphol. Segundo um porta-voz da polícia, o casal foi retirado do voo "sem resistência"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 nov 2021 às 11:41

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 11:41

Coronavírus
Um espanhol e uma portuguesa que estavam em um voo com casos da ômicron fugiram de quarentena e foram presos Crédito: Pixabay
Um casal foi preso pela polícia holandesa ao tentar fugir de um hotel onde estavam em quarentena. Um deles apresentou resultado positivo para Covid-19 ao desembarcarem em Amsterdã no final de semana em um voo vindo da África do Sul. Outros 60 passageiros testaram positivo, sendo 13 com a nova variante, ômicron.
O espanhol e a portuguesa foram presos quando já estavam dentro de um avião, no aeroporto Schiphol, que viajaria para a Espanha, na noite de ontem. Segundo um porta-voz da polícia, o casal foi retirado do voo "sem resistência".
O casal, que não foi identificado, teria saído do hotel por volta das 18h do domingo, quando os seguranças que supervisionavam a quarentena chamaram a polícia. Mais detalhes sobre o estado de saúde do casal não foram divulgados.
Um total de 624 passageiros chegaram a Schiphol em voos vindos de Joanesburgo e Cidade do Cabo na manhã de sexta-feira, pela companhia aérea holandesa KLM.
Durante quatro horas todos os passageiros foram submetidos a testes de covid devido à descoberta da nova variante. 61 passageiros testaram positivo e foram colocados em quarentena em um hotel perto do aeroporto junto com seus parceiros. Desse total, 13 foram diagnosticados com o ômicron.

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