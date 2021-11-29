Covid-19: ES registra 13.160 mortes e 619.717 casos confirmados

Neste domingo (28), o Espírito Santo chegou ao total de 13.160 mortes e 619.717 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados três óbitos e 351 novas infecções. Os dados foram divulgados nesta tarde no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.694 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.932. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.063 contaminações.
Até este domingo, mais de 2,2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 596.553, com um acréscimo de 207 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.