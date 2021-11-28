Ômicron: Anvisa investiga caso de brasileiro com Covid que foi para África do Sul

BRASÍLIA- A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) divulgou na tarde deste domingo (28) que um passageiro brasileiro com passagem pela África do Sul testou positivo para a Covid-19 . No entanto, ainda não é possível afirmar que se trata de uma contaminação pela variante Ômicron. Ele desembarcou em Guarulhos neste sábado (27) em um voo da Ethiopian Airlines.

A agência reguladora disse, em nota, que fiscaliza e exige, por força de portaria interministerial, que o viajante apresente exame RT-PCR negativo para Covid-19 realizado em, no máximo, 72 horas antes do voo internacional na origem do voo.

Mundo se preocupa com nova mutação que pode causar novos surtos de Covid-19 Crédito: Denisismagilov - stock.adobe.com

Na ocasião, o passageiro em questão chegou ao Brasil com teste negativo, assintomático. No entanto, após sua chegada, a Anvisa foi informada no sábado (27) sobre o resultado positivo de novo teste de RT-PCR, realizado pelo laboratório localizado no Aeroporto de Guarulhos.