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Processo de imunização

Brasil chega a 62,25% da população com vacinação completa contra a Covid-19

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou, neste domingo (28), a 158.765.625. Nas últimas 24 horas, 53.803 pessoas receberam a primeira dose da vacina
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 nov 2021 às 07:16

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 07:16

Vacinação contra a Covid-19
Aplicação da vacina contra o vírus da Covid-19 Crédito: Walterson Rosa/MS
O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou, neste domingo (28), a 158.765.625, o equivalente a 74,43% da população total. Nas últimas 24 horas, 53.803 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.
Entre os mais de 158 milhões de vacinados, 202 mil receberam a segunda dose, o que representa 62,25% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus.
Nas últimas 24 horas, 91.073 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além da terceira de reforço (91), o Brasil administrou 347.506 doses neste domingo.

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