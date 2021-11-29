Brasil chega a 62,25% da população com vacinação completa contra a Covid-19

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou, neste domingo (28), a 158.765.625, o equivalente a 74,43% da população total. Nas últimas 24 horas, 53.803 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.
Entre os mais de 158 milhões de vacinados, 202 mil receberam a segunda dose, o que representa 62,25% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus.
Nas últimas 24 horas, 91.073 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além da terceira de reforço (91), o Brasil administrou 347.506 doses neste domingo.