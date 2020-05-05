Capixabas pelo mundo contam como países enfrentam o novo coronavírus

Desde o início do avanço do novo coronavírus , ainda em 2019, países em todo o mundo estão adotando medidas de combate à Covid-19. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o distanciamento social como medida principal, já que uma vacina ainda não foi desenvolvida. Espalhados pelo mundo, capixabas contam como os países onde moram têm enfrentado a pandemia do novo coronavírus.

(27) 99299-4297. Todos os relatos foram enviados à produção da CBN Vitória . Você que mora fora também pode contribuir enviado a sua história, de como um país estrangeiro combate a pandemia. Mande um áudio por Whatsapp, para o número

VEJA COMO CAPIXABAS ENFRENTAM A PANDEMIA FORA DO BRASIL:

Thaís Breda, na Nova Zelândia

Thaís Breda chama atenção para o cumprimento das recomendações Crédito: Reprodução

"Assim como no Brasil, estamos fazendo a quarentena devido ao coronavírus. Aqui tivemos uma classificação por níveis. Ficamos um tempo em lockdown, agora, estamos na segunda semana do nível 3. Algumas empresas já estão funcionando e o delivery de comida também. Diferentemente do Brasil, aqui não podíamos ter isso, estava quase tudo fechado. A população tem respeitado bastante. Claro, como em qualquer lugar, alguns desrespeitam. De forma geral, podemos dizer que a população confia no governo e cumpre as orientações", conta a capixaba de 36 anos.

Camila Bellon, no Canadá

Camila Bellon mora em uma cidade com população superior a um milhão de habitantes no Canadá Crédito: Reprodução

"Ainda em fevereiro, com poucos casos confirmados, eu tinha uma viagem marcada para o Sul da Ásia. Quando voltei, no início de março, o governo já estava implantando medidas para conter o avanço do novo coronavírus. Assim que chegamos ao Canadá, tivemos que fazer uma quarentena de 15 dias, mesmo sem casos confirmados na província. O resultado, após as medidas adotadas, foram seis mortes e os hospitais não ficaram superlotados. As medidas tomadas foram um sucesso, estamos começando a voltar ao normal", relata a capixaba.

Ana Gabriela Laverde, na Austrália

Ana Gabriela Laverde conta que houves "furos" no início da quarentena Crédito: Reprodução

"Experienciamos uma resistência da população em aderir às regras adotadas de isolamento social. Na primeira semana, eram praias lotadas com muita gente não levando a sério. O governo puniu com multas. Agora estamos conseguindo achatar a curva e o governo se sente confiante em afrouxar as regras", detalha.

Ruhani Maia, em Portugal

Ruhani Maia é natural de Conceição da Barra e mora em Portugal Crédito: Reprodução