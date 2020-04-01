Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Brasileiro morre em Londres vítima do coronavírus, que contraiu após preparar um almoço
Covid-19

Brasileiro morre em Londres vítima do coronavírus, que contraiu após preparar um almoço

A vítima levou mais de duas semanas para sentir os sintomas da infecção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 12:08

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 12:08

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Thor Deichmann/Pixabay
O brasileiro Gessui Tavares de Araújo, 69, morreu em Londres na noite de terça (31), vítima do novo coronavírus.
Tavares vivia na cidade desde 2003. Trabalhava atualmente com carpintaria, mas sua verdadeira paixão era cozinhar. "Ele era um grande cozinheiro. Moramos juntos em uma república por um tempo, e ele sempre chamava todo mundo pra dividir a comida", conta o amigo Hélio Cruz.
Nas horas vagas, Tavares era chefe da cozinha de uma igreja evangélica em Londres, e preparou uma refeição para cerca de 50 pessoas após um culto, no dia 7 de março. "Foi uma belíssima massa com salada, maravilhosa", lembra o pastor Marcos Queiroz.
"No entanto, todos que estiveram naquele dia acabaram contaminados pelo coronavírus", conta Marcelle Leake, esposa de Marcos. O casal também teve a doença, mas se recuperou bem.

Veja Também

Paciente de Cachoeiro confirmado com Covid-19 está curado, diz prefeito

Tavares levou mais de duas semanas para sentir os sintomas da infecção. Depois disso, tudo aconteceu muito rápido, conta Marcelle.
O carpinteiro foi levado de ambulância para o hospital na quinta (27) à noite. Na sexta, seus pulmões haviam sido dominados pela doença. Quatro dias depois, com rins e pâncreas paralisados, os médicos decidiram desligar o sistema de auxílio à respiração. Ele morreu minutos após ser retirado dos aparelhos.
"Ele estava em coma induzido, e queríamos que ele pudesse acordar para ao menos se despedir. Mas o médico falou que seria desumano. Ele acordaria desorientado, sentiria falta de ar e morreria tentando buscar o ar. Seria como a sensação de ser jogado no mar", conta Marcelle.
Tavares era diabético, mas seus amigos apontam que ele sempre teve boa saúde e força para trabalhar em funções pesadas. "Quando cheguei aqui, tinha 22 anos e ele, 50. Eu via a energia, a alegria e a disposição dele e isso me motivou muito. Ele mantinha o espírito brasileiro vivo", diz Cruz.

Veja Também

Sete em cada dez com coronavírus em UTIs no Reino Unido são obesos

Nascido em Minas Gerais, Tavares emigrou para a Europa no fim dos anos 1990. Antes da Inglaterra, morou por um tempo em Portugal. Tinha três filhos no Brasil. Um deles se tornou advogado com a ajuda enviada do exterior pelo pai. Tavares se casou de novo no Reino Unido e teve mais dois filhos, atualmente com 12 e 17 anos.
"Ele tinha conseguido os documentos agora, conseguido uma casa aqui. E falava que queria voltar para o Brasil, ter um sítio e criar bichos", comenta Marcelle.
O Reino Unido demorou a adotar medidas de isolamento social para conter a propagação do novo coronavírus. Inicialmente, o premiê Boris Johnson minimizou os riscos, mas depois recuou e colocou o país em quarentena. O próprio Boris acabou contaminado pelo novo vírus.

Veja Também

Coronavírus: empresa do ES doa 35 mil de litros de álcool ao Governo

Por que na suspeita de coronavírus caixões precisam ser fechados?

Brasileiro lidera iniciativa nos EUA para tratar infectados pelo coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados