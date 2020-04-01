Brasileiro morre em Londres vítima do coronavírus, que contraiu após preparar um almoço

Coronavírus - Covid19 Crédito: Thor Deichmann/Pixabay

O brasileiro Gessui Tavares de Araújo, 69, morreu em Londres na noite de terça (31), vítima do novo coronavírus

Tavares vivia na cidade desde 2003. Trabalhava atualmente com carpintaria, mas sua verdadeira paixão era cozinhar. "Ele era um grande cozinheiro. Moramos juntos em uma república por um tempo, e ele sempre chamava todo mundo pra dividir a comida", conta o amigo Hélio Cruz.

Nas horas vagas, Tavares era chefe da cozinha de uma igreja evangélica em Londres, e preparou uma refeição para cerca de 50 pessoas após um culto, no dia 7 de março. "Foi uma belíssima massa com salada, maravilhosa", lembra o pastor Marcos Queiroz.

"No entanto, todos que estiveram naquele dia acabaram contaminados pelo coronavírus", conta Marcelle Leake, esposa de Marcos. O casal também teve a doença, mas se recuperou bem.

Tavares levou mais de duas semanas para sentir os sintomas da infecção. Depois disso, tudo aconteceu muito rápido, conta Marcelle.

O carpinteiro foi levado de ambulância para o hospital na quinta (27) à noite. Na sexta, seus pulmões haviam sido dominados pela doença. Quatro dias depois, com rins e pâncreas paralisados, os médicos decidiram desligar o sistema de auxílio à respiração. Ele morreu minutos após ser retirado dos aparelhos.

"Ele estava em coma induzido, e queríamos que ele pudesse acordar para ao menos se despedir. Mas o médico falou que seria desumano. Ele acordaria desorientado, sentiria falta de ar e morreria tentando buscar o ar. Seria como a sensação de ser jogado no mar", conta Marcelle.

Tavares era diabético, mas seus amigos apontam que ele sempre teve boa saúde e força para trabalhar em funções pesadas. "Quando cheguei aqui, tinha 22 anos e ele, 50. Eu via a energia, a alegria e a disposição dele e isso me motivou muito. Ele mantinha o espírito brasileiro vivo", diz Cruz.

Nascido em Minas Gerais, Tavares emigrou para a Europa no fim dos anos 1990. Antes da Inglaterra, morou por um tempo em Portugal. Tinha três filhos no Brasil. Um deles se tornou advogado com a ajuda enviada do exterior pelo pai. Tavares se casou de novo no Reino Unido e teve mais dois filhos, atualmente com 12 e 17 anos.

"Ele tinha conseguido os documentos agora, conseguido uma casa aqui. E falava que queria voltar para o Brasil, ter um sítio e criar bichos", comenta Marcelle.