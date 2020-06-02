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Coronavírus

Brasil e EUA seguem na liderança em novas mortes por Covid-19 em 24h

No total, 29.937 pessoas já perderam suas vidas no Brasil. Nos Estados Unidos este número é de 104.396 vítimas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 09:36

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 09:36

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Dung Tran/Pixabay
Países que lideram há semanas os rankings de novas mortes da Covid-19, Brasil Estados Unidos registraram números mais baixos de mortes causadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Foram 623 mortes em solo brasileiro, segundo o Ministério da Saúde, e 696 no território americano, de acordo com o Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês). Há poucos dias, ambos os países registravam mais de mil mortes a cada dia por causa da Covid-19. Ainda assim, os países foram os que mais registraram mortes pela Covid-19 nesta segunda-feira (1º).
A redução, no entanto, ainda não permite afirmar que esteja havendo uma diminuição na velocidade de contaminação pelo coronavírus. Os números da Covid-19 costumam ser menores aos finais de semana e às segundas-feiras, mas aumentam nos outros dias. Isso porque os plantões de final de semana diminuem a quantidade de profissionais da saúde trabalhando, o que pode "represar" os dados, que são divulgados nos dias posteriores.
No total, 29.937 pessoas já perderam suas vidas no Brasil por terem sido contaminadas com o coronavírus. Nos Estados Unidos este número é de 104.396 vítimas.

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Em relação às novas contaminações, houve aumento de 12.247 no Brasil e de 26.177 nos Estados Unidos. O acumulado de casos no Brasil é agora de 526.447 e nos Estados Unidos, de 1.787.680. Em casos diários, EUA e Brasil são os dois países que mais registram casos diários desde o dia 28 de abril, segundo a plataforma Our World in Data, vinculada à Universidade de Oxford, na Inglaterra.
Na Itália, de acordo com a Defesa Civil, houve mais 178 casos de Covid-19 identificados nas últimas 24 horas, o menor número desde 26 de fevereiro. O número de mortos cresceu em 60 comparado a ontem, e agora totaliza 33.475 desde o começo da pandemia.

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No Reino Unido, que tem o segundo maior número de óbitos pela Covid-19, só atrás dos Estados Unidos, foram confirmadas outras 111 mortes nas últimas 24 horas, e também mais 1.570 casos da doença. No total, 39.045 pessoas já morreram no país e 276.332 foram contaminadas. Os dados são do governo britânico.
Na França, o governo informou mais 31 mortes e 338 casos de contaminações. Até o momento, o país registrou 28.833 mortos e 152.091 contaminados.
A Alemanha divulgou nesta segunda-feira que mais 11 pessoas morreram da Covid-19 e 333 foram infectadas. O total de mortos no país passou para 8.511 e o de contaminados para 181.815. Os dados são do Instituto Robert Koch.

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