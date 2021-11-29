Biden diz que variante ômicron preocupa e pede que americanos se vacinem

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC). Crédito: JONATHAN ERNST/ESTADÃO CONTEÚDO

A vacinação contra a Covid-19 avançou rapidamente este ano, mas a taxa de imunização completa da população do país está estagnada em 57,88%, o que já leva a um aumento no número de casos e mortes.

"Eu sei que vocês estão cansados de ouvir, mas a melhor proteção contra essa variante ou qualquer outra variante é tomar a vacina e a dose de reforço", apelou o presidente. "Temos vacinas, vacinas para crianças de 5 a 11 anos e vacinas para doses de reforço", disse também, lembrando que os imunizantes estão disponíveis.

Biden afirmou que apesar de ainda haver poucas informações disponíveis sobre a nova variante, especialistas do governo americano acreditam que as vacinas continuarão a proteger.