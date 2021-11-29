Biden diz que variante ômicron preocupa e pede que americanos se vacinem

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pronunciamento nesta segunda-feira (29) sobre a variante ômicron do coronavírus e afirmou que a descoberta "preocupa". Biden aproveitou a oportunidade para pedir insistentemente que a população norte-americana se vacine.
A vacinação contra a Covid-19 avançou rapidamente este ano, mas a taxa de imunização completa da população do país está estagnada em 57,88%, o que já leva a um aumento no número de casos e mortes.
"Eu sei que vocês estão cansados de ouvir, mas a melhor proteção contra essa variante ou qualquer outra variante é tomar a vacina e a dose de reforço", apelou o presidente. "Temos vacinas, vacinas para crianças de 5 a 11 anos e vacinas para doses de reforço", disse também, lembrando que os imunizantes estão disponíveis.
Biden afirmou que apesar de ainda haver poucas informações disponíveis sobre a nova variante, especialistas do governo americano acreditam que as vacinas continuarão a proteger.
Ele destacou ainda que caso os imunizantes disponíveis atualmente não sejam eficazes, laboratórios e agências do governo já estão preparados para desenvolver uma nova vacina que proteja da ômicron.