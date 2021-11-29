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Força-tarefa

China promete mais 1 bi de doses de vacina contra Covid à África

Promessa de doses adicionais da vacina surge no momento em que se intensificam as preocupações com a disseminação de uma nova variante, a ômicron
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

29 nov 2021 às 14:39

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 14:39

Vacina Covid
A promessa de doses adicionais da vacina - além de quase 200 milhões que a China já forneceu ao continente - surge no momento em que se intensificam as preocupações.  Crédito: Pixabay
O presidente da China, Xi Jinping, disse nesta segunda-feira (29) que o país oferecerá mais 1 bilhão de doses de vacinas contra a covid-19 a países africanos e incentivará empresas chinesas a investirem cerca de US$ 10 bilhões na África nos próximos três anos.
A promessa de doses adicionais da vacina - além de quase 200 milhões que a China já forneceu ao continente - surge no momento em que se intensificam as preocupações com a disseminação de uma nova variante do coronavírus, conhecida como ômicron, que foi identificada pela primeira vez no sul da África.
Em discurso feito por meio de um vídeo na abertura do Fórum de Cooperação China-África, Xi disse também que será criado um centro transfronteiriço China-África para fornecer às instituições financeiras africanas uma linha de crédito de US$ 10 bilhões, sem dar detalhes adicionais.
A África é uma das principais fontes chinesas de importação de petróleo bruto e minerais. Elas deverão chegarão a US$ 300 bilhões nos próximos três anos, disse Xi, acrescentando que os dois lados vão manter cooperação em áreas como saúde, inovação digital, promoção comercial e desenvolvimento verde.

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