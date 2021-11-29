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Covid-19

Japão barrará entrada de estrangeiros no país para conter variante Ômicron

Aqueles que retornaram de nove países do sul da África e 14 outros países e regiões onde os casos de Ômicron foram confirmados enfrentarão uma quarentena estrita na chegada

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 08:22

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 nov 2021 às 08:22
O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus
O Japão irá barrar a entrada de estrangeiros no país para conter a variante Ômicron Crédito: Freepik
Japão proibirá a entrada de cidadãos estrangeiros no país, como viajantes a negócios, a partir da terça-feira (30), em resposta à variante do coronavírus Ômicron. Japoneses e estrangeiros residentes no Japão que estão retornando de viagens ao exterior ainda terão permissão para entrar no país, de acordo com o governo.
Aqueles que retornaram de nove países do sul da África e 14 outros países e regiões onde os casos de Ômicron foram confirmados enfrentarão uma quarentena estrita na chegada.
"Esta é uma medida preventiva de emergência para evitar a pior situação", disse o primeiro-ministro Fumio Kishida.
Segundo ele, as medidas são temporárias até que os riscos da variante Ômicron se tornem mais claros.

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