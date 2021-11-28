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Pandemia

Brasil registra 236 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas

A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 230, um pouco acima do número registrado no dia anterior (227)

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 11:09

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 nov 2021 às 11:09
O Brasil registrou 236 novas mortes pela covid-19 neste sábado, 27. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 230, um pouco acima do número registrado no dia anterior (227). Distrito Federal não divulgou seus dados.
O número de novas infecções notificadas neste sábado foi de 8.930. No total, o Brasil tem 614.236 mortos e 22.075.319 testes positivos da doença. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 21.288.281 pessoas estão recuperadas.
O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde 8 de junho do ano passado, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

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