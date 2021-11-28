Brasil registra 236 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas

O Brasil registrou 236 novas mortes pela covid-19 neste sábado, 27. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 230, um pouco acima do número registrado no dia anterior (227). Distrito Federal não divulgou seus dados.

O número de novas infecções notificadas neste sábado foi de 8.930. No total, o Brasil tem 614.236 mortos e 22.075.319 testes positivos da doença. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 21.288.281 pessoas estão recuperadas.