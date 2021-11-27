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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.157 mortes e 619.366 casos confirmados

Foram registrados dois óbitos e 315 novas infecções nas últimas 24 horas, conforme dados divulgados neste sábado (27) pela Secretaria Estadual de Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2021 às 17:14

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 17:14

Neste sábado (27), o Espírito Santo chegou ao total de 13.157 mortes e 619.366 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados dois óbitos e 315 novas infecções. Os dados foram divulgados nesta tarde no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Coronavírus
Espírito Santo tem 596.346 curados da Covid-19 Crédito: Freepik
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 78.563. Na sequência, aparece Vila Velha (77.954), seguida por Vitória (67.696) e Cariacica (47.357). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.011), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.681 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.925. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.057 contaminações.
Até este sábado, mais de 2,2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 596.346, com um acréscimo de 136 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação, 3.273.706 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.431.807 também já receberam a segunda dose. Outras 114.866 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme os dados divulgados pela Sesa, 433.124 pessoas receberam a terceira dose — a dose de reforço.

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