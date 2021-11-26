Carnaval de rua no Centro de Vitória, em fevereiro de 2020 Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Nova variante inviabiliza carnaval de rua no ES, diz epidemiologista

Com a variante Ômicron, surgida na África do Sul, a realização do carnaval de rua, em que não há o controle de pessoas, fica complicada. A afirmação é da doutora em Epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Ethel Maciel, que acredita ser possível a realização de eventos com o monitoramento dos participantes por testes PCR ou comprovante de vacinação.

O carnaval de rua, tradicional no Centro de Vitória e em outras cidades do Estado, ficaria inviável sem um controle de quem entra e sai do evento, de acordo com análise da especialista. Para Ethel Maciel, o cenário de pandemia fica ainda mais arriscado com o surgimento da nova variante. Na avaliação da professora, eventos com aglomerações fora de controle não devem acontecer no próximo ano.

"Pensar o carnaval é pensar em um evento muito grande, com várias formas de realização. Se você coloca um evento em que não há controle de pessoas, sou contrária, ele não deve acontecer. O detalhe não é ter ou não o carnaval, mas como controlar. Se esse evento não pode ser controlado, não tem como acontecer" Ethel Maciel - Doutora em Epidemiologia e professora da Ufes

CBN Cotidiano, daquadro CBN Especial Coronavírus — explicou que eventos-teste estão sendo promovidos com segurança. A exigência do comprovante de vacinação e a obrigação de apresentar testes negativos para a Covid-19 são formas de garantir menor transmissão do vírus. Ouça a entrevista completa: Em entrevista ao jornalista Mário Bonella, apresentador do programa, da CBN Vitória , Ethel — comentarista do— explicou que eventos-teste estão sendo promovidos com segurança. A exigência do comprovante de vacinação e a obrigação de apresentar testes negativos para a Covid-19 são formas de garantir menor transmissão do vírus.

Your browser does not support the audio element. CBN Especial Coronavírus - Carnaval em 2022: o que os especialistas pensam sobre o assunto

Em casos como esses, em eventos controlados, Ethel Maciel ressalta o baixo nível de transmissão e, mesmo com a possibilidade de contaminação, o surgimento de casos leves da doença. A doutora em epidemiologia faz questão de diferenciar os riscos na realização de um carnaval em um clube fechado e na rua, ao ar livre com aglomeração de pessoas.

"Carnaval de rua é muito complicado acontecer diante de uma nova variante. Carnaval em clube, se você tiver como controlar, é a mesma forma de fazer um casamento ou show. Não é o fato de ser carnaval, mas o fato de ser um local fechado com muitas pessoas. Qual o controle possível?", afirma.

NOVA VARIANTE = MESMOS CUIDADOS

A doutora em Epidemiologia e professora da Ufes Ethel Maciel afirma que prefere ter uma posição mais conservadora quando se trata de liberação de eventos.

"Você tem a opção de ir ou não ir [a um evento], é preciso sempre analisar a situação, o seu risco, a sua exposição. Há necessidade neste momento? O que pensamos é sobre hoje, não sabemos do amanhã. Pode ser que a variante chegue, seja uma preocupação, consiga enganar o sistema imunológico, comprometa a proteção da vacina, muda tudo", detalha.

Apesar do surgimento de uma nova "variante de risco", Ethel Maciel explica que não há motivos para mudar os cuidados.

"Apesar da nova variante, as recomendações são as mesmas: evitar aglomerações, vacinação, uso de máscaras boas e higiene das mãos. É preciso obedecer e cumprir as recomendações das autoridades sanitárias" Ethel Maciel - Doutora em Epidemiologia e professora da Ufes

"Esse é o pior nível de classificação. São mais de dez mil variantes desde o início da pandemia, mas apenas cinco conjuntos de mudanças viraram alvo 'preocupação'. A Ômicron passa a ser uma variante de preocupação, mas ainda não sabemos se ela causa doenças mais graves. O que podemos afirmar é que em províncias onde ela está se espalhando, a contaminação ocorre de maneira muito rápida. Vale lembrar que há um percentual pequeno de vacinados na África do Sul", afirma.

Ethel diz que a variante deve chegar ao Brasil , mas ainda não é possível estabelecer como será o comportamento do vírus. Ela celebra que haja um grande percentual de vacinados no país, o que dá mais segurança no combate ao vírus.

PLANEJAMENTO DO CARNAVAL NO ES

Carnaval de Vitória 2020: desfile da escola de samba Unidos de Jucutuquara, no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira

O prefeito da capital lembrou uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que conferiu autonomia aos municípios em decisões locais de combate à pandemia, afirmando que ainda não há definição sobre o carnaval 2022.