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Covid-19

América Latina e Caribe superam Europa em casos de coronavírus

Em todo o mundo, o novo coronavírus já matou mais de 521 mil pessoas e causou mais de 10,8 milhões de infecções
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 12:58

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 12:58

Coronavírus - Covid19
A Europa continua sendo a região mais afetada em termos de mortes pela Covid-19 Crédito: Emmagrau/Pixabay
A América Latina e o Caribe, região onde a epidemia do novo coronavírus tem sido mais ativa nas últimas semanas, se tornou agora a segunda área do mundo com mais casos mais detectados da doença, com 2,7 milhões de infecções. Está à frente da Europa, com 2,6 milhões, e atrás de EUA e Canadá, com 2,8 milhões de casos.
Por outro lado, a Europa continua sendo a região mais afetada em termos de mortes, com quase 200 mil vítimas, seguida pelos Estados Unidos e Canadá, com 137.421. América Latina e Caribe registraram 121.662.
Em todo o mundo, o novo coronavírus já matou mais de 521 mil pessoas e causou mais de 10,8 milhões de infecções, segundo contagem de agências de notícias com base em dados oficiais.
Nos Estados Unidos, o país mais atingido pela epidemia com mais de 128 mil mortes, as infecções estão acelerando. Nas últimas 24 horas, atingiram um novo recorde de 53 mil.

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No Brasil, com quase 62 mil mortes e quase 1,5 milhão de infecções, os Estados começaram a relaxar as restrições de circulação de pessoas. Após três meses de fechamento, os bares e restaurantes do Rio de Janeiro reabriram suas portas, limitando sua capacidade a 50% e com a obrigação de manter dois metros entre as mesas. Mas os bares ficaram lotados na primeira noite de liberação.
As autoridades estão a todo custo procurando revitalizar a economia, ignorando os avisos da Organização Mundial da Saúde (OMS), alertando que a pandemia continua a acelerar.
Na Europa, onde a propagação do vírus parece controlada, os governos rapidamente anunciam medidas mais flexíveis para tentar salvar a temporada de verão, crucial para muitos países. O bloco europeu abriu nesta semana as fronteiras para 14 países - apenas o Uruguai foi contemplado na América Latina. Rússia, Estados Unidos e Índia também estão fora.

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