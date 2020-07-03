América Latina e Caribe superam Europa em casos de coronavírus

A Europa continua sendo a região mais afetada em termos de mortes pela Covid-19 Crédito: Emmagrau/Pixabay

A América Latina e o Caribe, região onde a epidemia do novo coronavírus tem sido mais ativa nas últimas semanas, se tornou agora a segunda área do mundo com mais casos mais detectados da doença, com 2,7 milhões de infecções. Está à frente da Europa, com 2,6 milhões, e atrás de EUA e Canadá, com 2,8 milhões de casos.

Por outro lado, a Europa continua sendo a região mais afetada em termos de mortes, com quase 200 mil vítimas, seguida pelos Estados Unidos e Canadá, com 137.421. América Latina e Caribe registraram 121.662.

Em todo o mundo, o novo coronavírus já matou mais de 521 mil pessoas e causou mais de 10,8 milhões de infecções, segundo contagem de agências de notícias com base em dados oficiais.

Nos Estados Unidos , o país mais atingido pela epidemia com mais de 128 mil mortes, as infecções estão acelerando. Nas últimas 24 horas, atingiram um novo recorde de 53 mil.

No Brasil , com quase 62 mil mortes e quase 1,5 milhão de infecções, os Estados começaram a relaxar as restrições de circulação de pessoas. Após três meses de fechamento, os bares e restaurantes do Rio de Janeiro reabriram suas portas, limitando sua capacidade a 50% e com a obrigação de manter dois metros entre as mesas. Mas os bares ficaram lotados na primeira noite de liberação.

As autoridades estão a todo custo procurando revitalizar a economia, ignorando os avisos da Organização Mundial da Saúde (OMS) , alertando que a pandemia continua a acelerar.