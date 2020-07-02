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Saúde

Ainda não é possível saber se haverá vacina eficiente para Covid, diz OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que há 17 vacinas para Covid-19 em alguma etapa das fases de testes clínicos (1, 2 ou 3), neste momento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 15:02

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 15:02

Cientista, coronavírus, vacina, covid-19
Cientista tentam criar vacinas eficientes contra o coronavírus Crédito: Pixabay
Líder de equipe para Implementação de Pesquisas da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ana Maria Henao Restrepo afirmou que ainda não é possível saber se haverá vacina eficiente para a covid-19. Segundo ela, porém, várias candidatas têm avançado nas etapas previstas nessa busca. "Nos sentimos encorajados com o progresso das vacinas, mas aguardamos mais resultados", disse Restrepo, durante entrevista coletiva da entidade.
A autoridade da OMS informou que há 17 vacinas para covid-19 em alguma etapa das fases de testes clínicos (1, 2 ou 3), neste momento, com expectativa de que nas próximas semanas esse número aumente.
Restrepo comentou que uma das candidatas, da Universidade Oxford, está avançando agora para a fase 3 de testes, enquanto outras cinco delas estão na fase 2.

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