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Coronavírus

Há um longo caminho pela frente nesta pandemia, avalia OMS

Líder da resposta da OMS à pandemia da Covid-19, Maria Van Kerkhove discutiu  uma atualização sobre o estado da pesquisa da luta contra a doença

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 14:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 14:54
Maria Van Kerkhove
Maria Van Kerkhove, líder da resposta da OMS à pandemia da Covid-19 Crédito: Divulgação
A líder da resposta da OMS à pandemia da Covid-19, Maria Van Kerkhove afirmou que "ainda há um longo caminho pela frente" na pandemia. A declaração foi dada durante entrevista coletiva da entidade, que apresentou e discutiu nesta quinta-feira (2), uma atualização sobre o estado da pesquisa e do desenvolvimento de instrumentos na luta contra a doença.
Kerkhove disse que a OMS espera que não seja mais necessário fazer lockdowns adiante, com os governos a as pessoas atentos para o equilíbrio entre os cuidados com a saúde e a necessidade de apoiar a atividade econômica.
Além disso, insistiu que já há instrumentos disponíveis para romper as cadeias de transmissão da doença, como o distanciamento físico, o uso de máscaras, a higiene das mãos, testes, rastreamento de contatos e o tratamento dos doentes.

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Também presente na coletiva, a cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, disse que ainda não há uma resposta final sobre a eficácia do remdesivir contra a covid-19, com resultados até agora conflitantes em algumas pesquisas disponíveis.
Segundo ela, há várias investigações ainda em andamento sobre o medicamento, para buscar essa resposta.

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