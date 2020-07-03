UE autoriza uso do antiviral remdesivir contra coronavírus

Coronavírus (covid-19) Crédito: Cottonbro/ Pexels

A Comissão Europeia autorizou provisoriamente na manhã desta sexta-feira (3), o uso do antiviral remdesivir para o tratamento de pacientes com coronavírus na União Europeia (UE), após a aprovação da Agência Europeia de Medicamentos (EMA). O comissário executivo concedeu uma "autorização condicional de venda para o medicamento, tornando-o o primeiro remédio autorizado a nível da UE para o tratamento da Covid-19", de acordo com comunicado.

"Nós concedemos essa autorização menos de um mês após o envio do pedido", disse a comissária de saúde Stella Kyriakides, para quem isso demonstra "a determinação da UE em responder rapidamente" a novos tratamentos.

O grupo autorizou condicionalmente a comercialização do medicamento, cujos benefícios podem ser maiores que seus riscos, apesar de ainda não existirem dados completos.

Na segunda-feira (29), o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS, na sigla em inglês) anunciou que os EUA compraram quase todo o estoque mundial de remdesivir.

De acordo com o HHS, a administração de Donald Trump fechou um "acordo incrível" com o laboratório Gilead, por 500 mil ciclos do medicamento nos próximos 3 meses.