AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Anthony Fauci:'Óbvio que não estamos indo na direção correta na pandemia'
Estados Unidos

Anthony Fauci:'Óbvio que não estamos indo na direção correta na pandemia'

Diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, mostrou preocupação hoje sobre a trajetória da pandemia

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 16:39
Principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci é conselheiro de Trump
Principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci é conselheiro de Trump Crédito: Alex Wong | Getty Images
Diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci mostrou preocupação hoje sobre a trajetória da pandemia em seu país hoje "Está muito óbvio que não estamos indo na direção correta", comentou, durante entrevista à revista científica JAMA Network.
Fauci disse que algumas áreas do país mostram um nível "difícil e perturbador" de novos casos da doença. Com a reabertura econômica em várias áreas, mesmo com autoridades tentando seguir as diretrizes, houve episódios de pessoas se reunindo em multidões, alguns sem máscara, criticou ele. "É previsível que isso vai provocar problemas", notou, mencionando os casos de Estados como Flórida, Arizona, Texas e Califórnia.
A autoridade do setor de saúde ainda notou que "parece" que uma mutação específica pode ter feito com que o vírus se replique melhor e seja mais transmissível. Segundo ele, porém, ainda há uma controvérsia no meio científico sobre essa possibilidade.
Por outro lado, Fauci voltou a mostrar otimismo sobre a possibilidade de haver uma vacina, dizendo que poderia até haver duas ou três delas disponíveis em breve, o que aumentaria a chance de disseminação mais rápida delas pelo mundo. Por enquanto, ele insistiu nas medidas já sabidas que podem evitar o contágio, como distanciamento físico e o uso de máscara.

Veja Também

Ainda não é possível saber se haverá vacina eficiente para Covid, diz OMS

Há um longo caminho pela frente nesta pandemia, avalia OMS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho Cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de julho de 2026
Imagem de destaque
Como Cuba tenta recuperar sua soberania com reformas inspiradas na China e no Vietnã
Imagem de destaque
A erupção vulcânica que produziu o som mais alto registrado na história

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados